Ghinea, despre negocierile privind Planul de Redresare: CE spune ca nu pentru rutier a fost facut mecanismul financiar, dar noi avem aceasta prioritate nationala

El a spus, intr-o declaratie de presa, ca unele componente ale PNRR sunt vazute "foarte bine" de Comisia Europeana: "componenta sanatate, componenta educatie, componenta inovare sunt foarte bine vazute si aici sunt inchise, practic, negocierile. Ramane partea tehnica de dezvoltat", a spus Ghinea, potrivit Mediafax.Intrebat daca sunt puse sub semnul intrebarii 10 miliarde de euro reprezentand transporturile, Ghinea a spus ca pentru 4,5 miliarde de euro, reprezentand transportul feroviar, nu sunt probleme."Din partea de transporturi, de 9 miliarde de euro - 4,5 miliarde de feroviar, Comisia nu are nimic cu ea, dimpotriva, toata lumea saluta. Rutierul este problema. Comisia spune ca nu pentru rutiera a fost facut acest mecanism financiar si noi am spus ca intelegem, dar noi avem aceasta prioritate nationala. Avem si proiecte, nu e problema ca nu mai avem proiecte, si avem nevoie de finantare in urmatorii 10 ani pe subiectul acesta", a spus ministrul.Intrebat daca Autostrada Moldova e facuta in asa fel incat sa fie pe placul Comisiei Europene, Ghinea a spus ca aceasta va fi prima autostrada din Romania care va avea perdea forestiera."Autostrada spre Moldova va fi prima autostrada din Romania care are designul cu perdea forestiera si cablu digital. Dar asta nu inseamna ca se schimba natura investitiei. Nu poti sa raportezi toata autostrada ca fiind verde, raportezi doar partea de perdea forestiera", a spus ministrul.In cazul in care Comisia Europeana nu va aproba componenta de infrastructura rutiera in PNRR, Cristian Ghinea a spus ca nu se pune problema sa se renunte la proiectul autostrazii spre Moldova."In forma initiala era o lista de proiecte. Din acea lista primele vor fi finantate si aici prioritatea este A7 si din celelalte vor fi pe lista de rezerva, in functie de cati bani sunt. Negociem pe bani", a spus ministrul.