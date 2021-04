Cristian Ghinea, despre Planul National de Redresare si Rezilienta: "Nu a fost respins, ci oficialii europeni au avut mai multe observatii"

Vicepremierul Dan Barna a anuntat ca PNRR a fost respins , insa Cristian Ghinea il contrazice."Comisia Europeana a avut observatii. Luam acele componente care au fost propuse public si trebuie dezvoltate in componente tehnice. Fiecare componenta are zeci de pagini. Am trimis la Bruxelles cam 1.000 de pagini peste care Comisia se uita.Dupa observatiile lor, aducem modificari, negociem. Toate tarile fac asa fiind un mecanism nou si e un proces de negociere. Nu vreau sa dau detalii, dar va asigur ca se munceste intens. Este un fake news care circula ca Comisia ar fi respins PNRR. PNRR nu a fost respins. Comisia Europeana are 2 luni de evaluare si abia atunci va vorbi despre modificari, despre, doamne fereste, respingere", a declarat Cristian Ghinea la Digi24 Planul include un buget de 4,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii si retelei de autostrazi, inca Comisia Europeana a considerat ca suma este prea mare."Romania este o tara care propune o alocare foarte mare pentru transportul rutier. Comisia crede ca este o alocare prea mare. Noi ne mentinem punctul de vedere ca este o alocare necesara, pentru a demara autostrada spre Moldova, parti din autostrada Transilvania, aici suntem intr-un moment de negociere. Este un element de diferenta in legatura cu impactul asupra mediului. Facem o analiza", a mai declarat Cristian Ghinea. Varianta finala a planului ar putea fi trimisa pana in 30 aprilie. Guvernul a bugetat prin PNRR cheltuieli de peste 41 de miliarde de euro, in conditiile in care suma destinata Romaniei este de 29,2 miliarde de euro.Vicepremierul Dan Barna a anuntat miercuri ca oficialii Comisiei Europene au comunicat autoritatilor romane ca nu sunt de acord cu propunerile legate de investitii din bani europeni prin PNRR pentru realizarea unor sisteme de irigatii, intrucat acest aspect nu tine de redresarea dupa pandemia de COVID-19.