Ghinea sustine ca Marcel Ciolacu a participat deja la dezbaterile pe marginea Planului de Relansare: "PSD a fost atat de preocupat de dezbaterile pe PNRR incat le-a ratat"

Ciolacu: "Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau"

"PSD a fost atat de preocupat de dezbaterile pe PNRR incat le-a ratat. Partidul domnului Ciolacu cere dezbatere in Parlament pe PNRR cu ministri parlamentari , patronate, sindicate, ONG -uri si specialisti. Au facut si un comunicat frumos de presa. De acord cu propunerea lor, numai ca dezbaterile pe PNRR cu ministri, parlamentari, patronate, sindicate, ong-uri si specialisti au avut deja loc", afrima, marti seara, Cristian Ghinea, intr-o postare pe Fcebook.Ministrul afirma ca unul dintre participanti a fost chiar Marcel Ciolacu."Am discutat fata in fata in Comisia de Afaceri Europene, pe 22 februarie, cand am prezentat in premiera, in Parlament, structura actualizata a Planului National de Redresare si Rezilienta. Sigur a fost atent pentru ca a si pus intrebari. Iar la dezbaterile publice organizate de MIPE au participat presedinti de consilii judetene, primari de municipii, orase sau comune, inclusiv de la PSD. Poate ei sa-l traga de mana pe domnul Ciolacu", a mai scris ministrul.Ulterior, ministrul Ghinea a scris ca tocmai ce au fost finalizata discutiile cu vicepresedintele Comisiei"Tocmai am incheiat discutia pe PNRR cu Margrethe Vestager, Vicepresedinte al Comisiei Europene. Suntem pe drumul cel bun", a scris acesta.Ghinea prezinta lista cu dezbaterile publice organizate, lista de subiecte discutate si reaminteste ca inregistrarile evenimentelor sunt disponibile pe site-ul Ministerului.PSD a facut, marti, un apel catre toate formatiunile politice parlamentare sa iasa din logica orgoliilor de partid si sa colaboreze pentru realizarea unui plan national viabil care sa fie aprobat la Bruxelles si care sa asigure absorbtia fondurilor europene disponibile prin acest mecanism.Social-democratii mai propun ca, imediat dupa sarbatorile de Paste, sa fie organizata in Parlament o dezbatere ampla pe acest subiect. Marcel Ciolacu a declarat ca presedintele Klaus Iohannis minte iar pentru "Guvernul Sau", cand afirma ca doar Portugalia a depus PNRR , in conditiile in care premierul italiei Mario Draghi a depus marti PNRR. Liderul PSD a adaugat ca insusi seful statului a promis ca Planul National va fi trimis pana pe 30 aprilie, iar acum o da la intors "ca un scolar prins cu temele nefacute"."Iohannis minte din nou pentru Guvernul Sau!!! <>. Fals! Iar nu sunteti pe faza si ati ramas in urma, domnule Iohannis. Va ajutam noi unde sa gasiti informatii solide si documente europene despre ce fac alte tari in timp ce Guvernul dvs doarme in bocanci".Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta poate fi negociat "mai repede sau mai putin repede", dar in final el va fi implementat. "Nu-i ca la examenul de Bac, unde esti admis sau respins. Este un plan national, nu-i o jucarica politica", a sustinut Iohannis."Din informatiile mele, pana la acest moment, o singura tara a depus Planul, si anume Portugalia, care detine si presedintia rotativa", a afirmat Iohannis.El a adaugat ca majoritatea statelor europene lucreaza impreuna cu Comisia la plan, iar Romania este "in mainstrean"."Este o procedura complicata, fiindca niciodata pana acum nu a existat o astfel de forma de finantare si de intocmire a unor planuri nationale de revenire dintr-o criza grava. In acest sens fiecare isi pregateste un plan, Comisia impreuna cu Parlamentul au anumite ambitii legate de Europa verde, Europa digitala si aceste chestiuni se negociaza", a declarat Iohannis.