Cristian Ghinea, despre reforma pensiilor: Daca nu rezolvam aceasta recomandare de tara, Planul de Relansare nu este acceptat

Cristian Ghinea a fost intrebat, miercuri seara, la Digi 24, care sunt angajamentele in PNRR pentru reforma pensiilor si a afirmat: "Sunt reformele pe care Romania si le propune sa le faca. Cresterea voluntara a varstei de pensionare, stagiul de cotizare nu va mai fi unul fix, va fi unul legat de numarul de ani si de tipul de profesie. Va fi o formula fixa, dar nu fixa pentru toata lumea, care urmeaza sa fie stabilita in legea viitoare care va fi aprobata de Parlament anul viitor".Intrebat ce si-a dorit Comisia Europeana, Ghinea a explicat: "Comisia Europeana si-a dorit ceea ce ne recomanda de vreo 10 ani. Vreau sa rispesc putin acest mit ca tema a aparut brusc pe agenda. Sunt doua realitati factuale: Prima, ca Romania are recomandare de tara de mai multi ani (...) care spune ca avem un sistem de pensii dezechilibrat (...) si al doilea ca avem o problema cu echitatea sistemului de pensii. Adica avem un sistem nedrept".Ministrul a explicat ca sunt 5 milioane de pensionari cu o pensie medie de 1.500 de lei, sunt cateva sute de mii de pensionari cu pensia minima de 800 de lei, in acelasi timp sunt 9.000 de pensionari cu pensii speciale , care au o pensie medie de 9.600 de lei."Daca noi nu rezolvam recomandarile de tara, Planul nu este acceptat. Este conditie eliminatorie, cu DA sau NU. Nu a aparut din senin aceasta tema (...) Daca nu spui clar cum vrei sa rezolvi recomandarile de tara, nu treci la evaluarea tehnica", a adaugat Ghinea, precizand ca "am avut guverne in trecut care au agravat problema asta in loc sa o rezolve".Ghinea a precizat ca legea pentru reformarea sistemului de pensii trebuie sa fie aprobata de Parlament anul viitor si sa intre in vigoare in 2023.PNRR a fost depus la Comisia Europeana si este in procedura de evaluare.