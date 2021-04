Cele mai bune glume cu Iohannis mergand cu bicicleta la Cotroceni. De la Mad Max la Firea si Glovo, cum a reactionat internetul FOTO

"Vreau sa fiu parte din campania Vinerea Verde, pe care o gasesc foarte buna", a afirmat presedintele, indemnandu-i pe toti romanii sa lase masina personala acasa si sa utilizeze bicicleta sau transportul public.Dincolo de mesajul serios al sefului statului, la fel ca si in cazul liderului PSD Marcel Ciolacu , internautii au reactionat insa cu o serie de glume, de la Mad Max si Gabriela Firea , la apelul presedintelui.O alta imagine il are pe seful statului salvandu-l pe ET.O alta gluma il arata pe presedintele Iohannis in postura de angajat Glovo.Altii au gasit un mod de a se amuza pe seama caselor presedintelui.Nu au lipsit nici referintele la alti politicieni: