Despre guvern si de ce prim-ministrul are toata puterea de a decide in cadrul acestuia

Regula de baza este clara

Valentin Mircea este doctor in drept al Universitatii Bucuresti, absolvent al Universitatii Sorbonne Pantheon Assas si al Universitatii din Melbourne, Australia. A fost Vicepresedinte al Consiliului Concurentei si Sef al Corpului de Control al Prim Ministrului.

Marea majoritate a comentatorilor, chiar si persoane din mediul politic, par sa aiba impresia ca guvernul ar fi un organism pur colegial, unde prim ministrul se intalneste cu ministrii, dezbat aspectele pe ordinea de zi si decid de comun acord asupra acestora. Eroarea pleaca probabil de la similitudinea facuta cu alte organisme formate din mai multi membri, de la institutii precum Consiliul Concurentei la consiliile si comitetele din mediul privat. Daca sunt mai multi membri, se presupune ca acestia trebuie sa decida impreuna si ca s-ar aplica regula uzuala al majoritatii care decide.Lucrurile nu stau nici pe departe asa. Guvernul este o institutie organizata si care functioneaza prin raportare la o persoana si anume la Prim ministru. Acesta este modelul folosit in toate statele democratice si nu este nimic gresit in faptul ca vorbim, practic, de o institutie centrata pe o singura persoana. Explicatia unei astfel de arhitecturi consta in faptul ca guvernul trebuie sa ia decizii rapid si trebuie sa fie, deci, cat mai eficient.Pentru a vedea cum stau in realitate lucrurile se cuvine sa mentionam principalele prevederi relevante in acest sens, din legislatia romaneasca.Astfel cum rezulta destul de clar din art.102-115 din Constitutia Romaniei, Prim ministrul este cel mai important personaj din guvern, singurul caruia ii este dedicat un articol integral (art.107) si cel fara de care guvernul nu poate functiona, in vreme ce ministrii sunt nedeterminati ca numar si atributii. In cazul in care Prim ministrul nu mai poate exercita functia sa, indiferent de motiv, activitatea intregului guvern inceteaza, ca si mandatele tuturor ministrilor, chiar daca nu exista niciun impediment in privinta lor.In aplicarea acestor prevederi din Constitutia Romaniei art.28 din Codul administrativ prevede ca "Prim-ministrul conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atributiilor pe care acestia le exercita". In afara de aceasta prevedere relevante sunt si cele din art.38, alin.(1) din Codul administrativ: "Guvernul adopta hotarari si ordonante in prezenta majoritatii membrilor sai. Hotararile si ordonantele se adopta prin consens. Daca nu se realizeaza consensul, hotaraste prim- ministrul." Fraza-cheie in vederea intelegerii puterii de care dispune prim-ministrul in cadrul guvernului este ultima fraza: practic, hotararile si ordonante de guvern sunt adoptate conform vointei exprimat de prim-ministru. Primul Ministru are si alte atributii care consacra puterea mare de care se bucura acesta in cadrul guvernului, dintre care cea mai importanta, mai ales in contextul din prezent, este atributul de a revoca oricand ministrii (conform art.42, lit.a din Codul administrativ), chiar daca acestia sunt aprobati de Parlament si sunt numiti prin decret prezidential si fara ca in Codul administrativ sa apara obligatia motivarii in vreun fel a revocarii. Astfel cum a stabilit Curtea Constitutionala in Decizia nr.504/18.09.2019 Presedintele Romaniei nu poate sa refuze revocarea ceruta de Prim ministru, asa cum nu poate refuza nici numirea in functie a unui ministru care a primit votul Parlamentului.Guvernul Romaniei nu este, asadar, conform Constitutiei si Codului administrativ un organism colegial, ci unul in care se afirma autoritatea nestirbita a Prim ministrului. Regula de baza este clara: Prim ministrul are puteri largi asupra guvernului si a ministrilor. Prin comparatie, guvernul Romaniei este in situatia inversa a unei orchestre si a dirijorului sau. Daca o orchestra poate functiona si fara dirijor, guvernul este in situatia diferita, de a putea functiona fara o majoritate a ministrilor, insa nu fara Prim ministru.Intelegerea corecta a arhitecturii juridice a guvernului poate fi de ajutor in reglarea corespunzatoare a situatiilor in care apar discutii si controverse privind autoritatea Prim ministrului si raporturile dintre acesta si ministri . In acest cadru legal niciun acord nu poate limita sau afecta in vreun fel atributiile Prim ministrului, de exemplu printr-o prevedere care ar conditiona exercitarea atributului de revocare a ministrilor de aprobarea formala a unei alte persoane. Chiar daca din punct de vedere politic pot exista prevederi care sa determine componenta guvernului, avand in vedere necesitatea obtinerii unui sprijin parlamentar pentru guvern, pe perioada in care acesta este in functie un astfel de acord nu poate prevala in fata normelor mentionate anterior.