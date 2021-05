Guvernul se reuneste in sedinta, vineri seara, pentru a adopta masurile de relaxare VIDEO

"Astazi, dupa ce ma intorc de la Suceava, o sa avem o sedinta de Guvern prin care trebuie adoptate cateva masuri care sa intre in vigoare de maine, cele anuntate. Este vorba de a elimina restrictiile pe timp de noapte, restrictiile pentru magazine, portul mastii in spatiile deschise si asa mai departe. Pe rand le vom lua pe toate si le vom explica in hotarare de guvern , dar, deocamdata, astazi decidem pentru 15, pentru ziua de maine. Dupa aceea urmeaza cealalta borna importanta, de 1 iunie, si care se va intampla daca avem, ca si pana acum, o rata de vaccinare foarte buna, mai buna decat ne asteptam. Pentru ca noi am luat aceasta decizie de a lua unele masuri mai repede de 1 iunie, pentru ca am avut succes si in ceea ce priveste si rata de vaccinare si rata de pozitivare (...), pentru a arata romanilor ca merita sa te vaccinezi", a declarat Florin Citu , vineri,14 mai, aflat intr-o vizita de lucru in judetul Suceava.Inaintea sedintei Guvernului urmeaza sa aiba loc si o adunare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pe acelasi subiect.Premierul Florin Citu a afirmat, joi seara, ca tintele de vaccinare anuntate de presedintele Klaus Iohannis trebuie atinse pentru a reveni la normalitate. "Putem sa discutam si de o frana de mana, daca campania de vaccinare nu functioneaza", a afirmat premierul.