Guvernul a decis numirea de noi prefecti in judetele Galati si Hunedoara

Astfel, Eugen Hristache a fost numit in functia de prefect al judetului Galati in locul lui Gabriel-Ioan Avramescu si Calin-Petru Mihai a fost desemnat ca prefect al judetului Hunedoara, inlocuindu-l in functie pe Vasilica Poteca.Anterior, cei doi numiti prefecti au detinut functia de subprefect la Galati si Hunedoara.