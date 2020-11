Guvernul l-a instalat pe Zoltan Gyorke subprefect de Cluj. In aceeasi zi, Tribunalul Cluj il condamnase pe premierul Orban pentru refuzul de a-l numi pe Gyorke subprefect

Totodata, Executivul a decis eliberarea din functia de subprefect al judetului Cluj a lui Bela Budai.Printr-o alta decizie a Guvernului, Rares Macrea a fost eliberat din functia de subprefect al judetului Sibiu, potrivit Agerpres.Zoltan Gyorke, un inalt functionar public, a castigat in instanta, in iulie 2020, repunerea in functia de subprefect al judetului Cluj, insa, prim-ministrul Ludovic Orban nu a pus decizia in aplicare.Zoltan Gyorke a deschis un nou proces in care l-a reclamat pe prim-ministrul Ludovic Orban.Astfel, decizia Guvernului de repunere in functie a lui Zoltan Gyorke a venit dupa ce Tribunalului Cluj a dispus, joi, 12 noiembrie, printr-o sentinta, obligarea prim-ministrului Ludovic Orban la suportarea unei amenzi de 446 de lei zilnic, daca nu il va repune pe Zoltan in functieCiteste si: Premierul Orban, obligat de instanta sa achite 446 lei zilnic pana la repunerea in functie a fostului subprefect de Cluj