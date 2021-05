Guvernul adopta in sedinta noi masuri de relaxare de la 1 iunie si lanseaza o campanie de informare privind vaccinarea anti COVID

"Joi vom lansa o campanie media pro-vaccinare. Avem aceste voci care sunt peste tot, anti-vaccinare, iar rolul meu este acela de a veni cu o campanie mai galagioasa, nu stiu daca pot sa o fac la fel de creativa, nu ma pricep la asa ceva, cei care sunt acolo vad ca au resurse foarte mari si sunt foarte multi, dar eu incerc sa fiu mai galagios si mai prezent", a declarat prim-ministrul Florin Citu , la Radio Guerrilla.De asemenea, este de asteptat ca in sedinta de Guvern, programata pentru joi dupa-amiaza, Executivul sa adopte masurile de relaxare ce urmeaza a fi aplicate de la 1 iunie."Am prezentat un calendar al relaxarilo r - 1 iunie, 1 iulie, 1 august. Ne tinem de acest calendar. In sedinta urmatoare de Guvern - cred ca sedinta o sa fie joi sau vineri - vom avea masurile pentru 1 iunie. Daca este nevoie sa ajustam si pentru celelalte perioade, vom ajusta acum. Am avut discutii cu cei care sunt afectati direct, vom imbunatati unele dintre masuri in functie de aceste discutii", a afirmat Florin Citu, marti, inaintea sedintei conducerii PNL Premierul a reiterat ca obiectivul campaniei de vaccinare este de a elimina pandemia de COVID-19."Vedem ca avem cifre foarte bune in ceea ce priveste reducerea ratei de pozitivare", a precizat premierul. "Rolul campaniei de vaccinare este acela de a scapa de pandemie. Acea campanie de vaccinare pe care am facut-o in ultima perioada a avut rezultate. Valul trei am vazut ca a disparut. Avem aceste rezultate, nu avem niciun motiv sa nu mergem cu aceasta campanie de relaxare mai departe - 1 iunie, 1 iulie, 1 august", a adaugat Citu.