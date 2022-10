Guvernul ataca la CC respingerea ordonantelor de restructurare

Guvernul a depus, marti, la Curtea Constitutionala, doua sesizari de neconstitutionalitate, referitoare la respingerea de catre Senat a ordonantelor de urgenta 24 si 25, privind infiintarea sau comasarea unor ministere, respectiv reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului.

Guvernul a anuntat, printr-un comunicat remis dupa respingerea in Senat a celor doua ordonante de urgenta, in data de 18 septembrie, ca legile de respingere nu respecta dispozitiile constitutionale, intrucat nu reglementeaza masurile necesare cu privire la efectele juridice produse in perioada de aplicare a celor doua ordonante de urgenta, incalcand astfel articolul 115, aliniatul 8 din Constitutie.

Conform acestuia, "prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, daca este cazul, masurile necesare cu privire la efectele juridice produse in perioada de aplicare a ordonantei". Ordonantele de urgenta intra in vigoare in momentul publicarii lor in Monitorul Oficial.

Potrivit aceluiasi comunicat, decizia senatorilor contrazice hotararea prin care Parlamentul a aprobat anterior noua structura si componenta a Guvernului, hotarare in baza careia presedintele Basescu a numit prin decret membrii Guvernului.

"Membrii Cabinetului isi exprima indoiala cu privire la caracterul constitutional al deciziei Senatului, in opozitie flagranta cu decizia anterioara a forului legislativ. In acest sens, Guvernul are convingerea ca aceste confuzii pot fi clarificate de Curtea Constitutionala, institutia indreptatita sa se pronunte pe acest subiect", argumenta Guvernul.

Sesizarea Curtii a fost posibila dupa ce presedintele Camerei Deputatilor, Bogdan Olteanu, a semnat luni legile prin care camera superioara a Parlamentului a respins ordonantele privind restructurarea Guvernului.

Intre timp, democratii si liberal-democratii l-au acuzat ca refuza sa semneze cele doua legi, semnatura sa fiind necesara pentru ca actele normative sa fie trimise pentru promulgare la Administratia Prezidentiala.

Fiecare lege trebuie semnata de cei doi presedinti ai Camerelor, dupa aceasta trebuie depusa la Secretariatul General, de unde pleaca spre promulgare.

