Guvernul cu o singura femeie si 20 de barbati. Cum isi incalca coalitia PNL-USR PLUS-UDMR propriul program de guvernare

Orban: Decizia "fiecarui partener in parte"

In afara de Turcan, din viitorul Executiv vor face parte 17 ministri de sex masculin, doi vicepremieri barbati si primul ministru Florin Citu.In programul de guvernare, la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale este prevazuta si egalitate de sanse. Primele doua puncte vizeaza integrarea perspectivei drepturilor femeilor in procesele de elaborare a politicilor publice si asigurarea reprezentarii femeilor la toate nivelurile procesului decizional politic - obiective incalcate de PNL USR PLUS - UDMR Mai mult, Constitutia Romaniei stabileste ca "functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara.pentru ocuparea acestor functii si demnitati".In plus, legea 202 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati prevede ca "Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, unitatile economice si sociale, precum si, organizatiile patronale si sindicale si alte entitati nonprofit, care isi desfasoara activitatea in baza unor statute proprii, promoveaza si sustin participarea echilibrata a femeilor si barbatilor la conducere si la decizie si adopta masurile necesare pentru asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor la conducere si decizie".Inainte de nominalizarile partidelor a aparut in spatiul public ointitulata "Vrem o tara de afara! Cu femei in Guvern", semnata de putin peste 270 de persoane.Avocatul Poporului a inceput sa primeasca sesizari referitoare la faptul ca incomponenta guvernului propus de coalitia de guvernare se afla o singura femeie sinouasprezece barbati, solicitandu-i-se in acest sens sesizarea Curtii Constitutionale.Institutia nu poate, insa, sesiza Curtea Constitutionala referitor la acest aspect, ci doar doar cu privire la continutul legilor si ordonantelor, celelalte acte ale Parlamentului excedand competentelor sale."Totusi, chiar daca realizarea egalitatii de sanse intre femei si barbati este un elementimportant in prevenirea si eliminarea inechitatilor sociale manifestate la nivelul societatii, Avocatul Poporului apreciaza ca d, care apartine exclusiv partidelor din coalitia de guvernare, aceasta urmand a fi confirmata printr-un vot de incredere al Parlamentului", se arata in comunicatul emis de institutie.Guvernul Orban a avut trei femei in componenta sa: Raluca Turcan (vicepremier), Monica Anisie (Ministerul Educatiei) si Violeta Alexandra (Ministerul Muncii).Intrebat de ce Raluca Turcan este singura femeie din Guvernul Citu. Ludovic Orban , liderul liberalilor, a spus ca aceasta a fost decizia "fiecarui partener in parte", scrie Digi24.ro Spre deosebire de Romania, Guvernul Finlandei este condus de o femeie premier , in varsta de 35 de ani. Coalitia pe care se bazeaza guvernul este formata din 5 partide, iar celelalte 4 sunt conduse toate de femei, 3 dintre ele avand sub 35 de ani.