Guvernul neaga relaxarea restrictiilor: "Nu sunt avute in vedere revizuirea sau modificarea masurilor adoptate"

In spatiul public au aparut in cursul zilei de luni ca Guvernul ia in calcul relaxarea unor masuri intrate in vigoare cu o zi inainte "Aceste masuri sunt raportate la incidenta fiecarei localitati printr-un mecanism prezentat public, iar retragerea acestora depinde de reducerea nivelului de raspandire a virusului la nivelul localitatii", adauga Executivul, intr-un comunicat de presa."Referitor la informatiile vehiculate in spatiul public referitoare la "relaxarea restrictiilor" adoptate de Guvern, fiind citate surse guvernamentale, facem urmatoarele precizari:Nu sunt avute in vedere in acest moment, pentru perioada imediat urmatoare, revizuirea/modificarea masurilor adoptate. Mentionam faptul ca aceste masuri sunt raportate la incidenta fiecarei localitati printr-un mecanism prezentat public, iar retragerea acestora depinde de reducerea nivelului de raspandire a virusului la nivelul localitatii.In ceea ce priveste perspectiva unor masuri de natura a permite desfasurarea unor tipuri de activitati, mentionam ca nu sunt adoptate decizii in acest sens si nu vizeaza perioada imediat urmatoare.La nivel guvernamental se desfasoara consultari si analize referitoare la momentul in care rata de raspandire a virusului la nivel national va fi redusa semnificativ si doar in acest context, intr-un interval de cateva luni de zile, vor putea fi puse in discutie conditiile pentru desfasurarea anumitor tipuri de activitati", arata un comunicat de presa al Guvernului.Potrivit deciziei CNSU aprobata joia trecuta de catre Guvern, in localitatile in care incidenta cazurilor de COVID-19 este peste 4 la mie in ultimele 14 zile, in weekend - vineri, sambata, duminica - circulatia este permisa doar pana la ora 20.00. Daca incidenta depaseste 7,5 la mie, circulatia va fi pana la ora 20.00 toata saptamana. Magazinele se vor inchide la ora 18.00. Salile de fitness vor avea activitatea suspendata cand se depaseste rata de 4 la mie si se va reveni cand scade sub 3,5 la mie.CITESTE SI: