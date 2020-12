Guvernul Republicii Moldova, in frunte cu premierul Ion Chicu, demisioneaza. Parlamentul urma sa examineze o motiune de cenzura

"Sedinta de Guvern de ieri a fost destinata adoptarii legilor importante ale tarii si mecanismelor de implementare. Ne-am ingrijit ca sa nu fie probleme in continuare. Masina statului va functiona, vor fi achitate salarii, pensii. Este absolut necesar sa mergem in continuare pe obiectivul major - dizolvarea Parlamentului. Dupa cum stiti, exista doua cai, una dintre care este demisia Guvernului, ceea ce si voi face pe parcursul zilei de astazi", a declarat premierul Ion Chicu. Totodata, Chicu a mentionat ca planifica o intrevedere cu presedinta aleasa, Maia Sandu.Pe 16 decembrie, fractiunile parlamentare PAS (Partidul Actiune si Solidaritate), Platforma DA (Dreptate si Adevar) si PDM (Partidul Democrat) au depus o motiune de cenzura asupra activitatii Guvernului. Aceasta urma sa fie examinata pe 23 decembrie, in cadrul unei sedinte extraordinare a Parlamentului.PSRM a anuntat ca nu va sustine motiunea, iar deputata Partidului Sor, Marina Tauber, a spus ca demiterea premierului ar fi iresponsabila.Guvernul condus de Ion Chicu si-a inceput activitatea pe 14 noiembrie 2019, imediat dupa ce Executivul Maiei Sandu a fost demis de PSRM si PDM.