Guvernul ungar, acuzat de Viktor Orban ca a uitat de maghiarii din afara granitelor

Fostul premier ungar, presedintele FIDESZ, Viktor Orban, a declarat, vineri, la Tusnad, dupa intalnirea cu Csaki Pal, presedintele Partidului Coalitiei Maghiare din Slovacia, ca guvernul de la Budapesta nu isi mai indeplineste obligatiile fata de maghiarii din afara Ungariei.

Cei doi politicieni au criticat dur masura luata de guvernul socialist condus de Ferenc Gyurcsany de a desfiinta fundatiile prin care erau finantate comunitatile maghiare din alte tari, conform NewsIn. Finantarile se fac printr-o institutie nou infiintata, "Pamant natal", care, spune Orban, este complet depasita.

In plus, liderii maghiari au reclamat faptul ca guvernul ungar a desfiintat si Comisia Permanenta Maghiara, din care faceau parte reprezentantii maghiarilor din afara granitelor si reprezentanti ai opozitiei din Ungaria. in locul acesteia s-a infiintat Forumul Regional Consultativ, din care opozitia a fost exclusa.

Reprezentantii maghiarilor care nu traiesc in Ungaria au decis sa infiinteze peste cateva luni o organizatie a partidelor maghiare care fac parte din PPE, la care va participa si UDMR. Scopul acestei organizatii este sa inlocuiasca acea comisie desfiintata de guvernul Gyurcsany.

