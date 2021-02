Ludovic Orban: Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta pentru prelungirea masurilor de sustinere a mediului de afaceri

"De asemenea, am mai avut o discutie cu premierul, in care premierul m-a informat ca exista , in momentul de fata, toate avizele, si ca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta necesara pentru prelungirea masurilor de sustinere a mediului de afaceri, e vorba de IMM Invest, IMM Factor, de Agri Invest, care, in urma deciziei Comisiei Europene de a prelungi cadrul temporar pana la data de 31 decembrie 2021, si noi avem posibilitatea de a prelungi toate aceste masuri de sustinere a mediului de afaceri, in special a intreprinderilor mici si mijlocii", a declarat Ludovic Orban , luni, 22 februarie, la Parlament.