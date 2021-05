Harta in timp real a strazilor blocate de lucrari. Date disponibile intr-un singur sector din Bucuresti: "Am promis-o si a venit"

Cetatenii din sector pot vedea in timp real unde sunt gropi si santiere, ce lucrari sunt in derulare, care dintre ele au depasit termenul si cine le desfasoara.Ciucu a facut apel la bucuresteni sa sesizeze lucrarile care nu sunt pe harta, care poate sa fie consultata AICI "Cu un singur click pe harta veti obtine in timp real informatii cu privire la tipul lucrarii (ex. gaze), operatorul care realizeaza lucrarea, data de incepere si de sfarsit a lucrarii, daca termenul de executie este depasit si cat de mare este intarzierea, daca terenul a fost pus in situatia anterioara si fotografii de la fata locului. Daca operatorii (inclusiv Primaria Sectorului 6) isi fac treaba nu va fi nicio problema. Daca nu va fi o harta a rusinii...Din pacate am fost nevoit sa vin cu acest sistem reactiv (pentru ca nu avem unul integrat de planificare) pentru ca efectiv m-am saturat efectiv sa fiu luat le intrebari cu privire la lucrari care nu sunt sub controlul nostru, al Primariei Sectorului 6 si cu privire la care nu suntem nici macar informati", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook