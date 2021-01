Primul secretar de stat numit de noul ministru al Transporturilor: "Omul pe care il poti trezi la trei noaptea sa iti spuna stadiul oricarei autostrazi"

Cosma s-a alaturat Asociatiei Pro Infrastructura in 2014, apoi in 2016 a activat in calitate de consilier in cancelaria premierului Dacian Ciolos si in ultimii patru ani a fost consilier parlamentar cu atributii legate de comisia de Transporturi din 2017."Astazi am facut prima numire de secretar de stat, pe Horatiu Cosma, care se va ocupa de domeniul rutier. (...) Horatiu este omul pe care il poti trezi la trei noaptea sa iti spuna stadiul oricarei autostrazi, pozitiile kilometrice, solutiile tehnice, blocajele birocratice care trebuie rezolvate, stadiul platilor, al exproprierilor si tot ce tine de domeniul investitiilor mari publice. Am mare incredere ca impreuna vom accelera santierele existente si ne vom asigura ca cele viitoare pornesc cu premise de eficienta crescuta fata de trecut", a transmis Drula pe Facebook Catalin Drula a anuntat ca va reveni in saptamanile urmatoare cu concluziile analizelor detaliate si cu echipa completa.