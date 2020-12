Hunor, dupa propunerea lui Citu ca premier: Noi l-am fi votat pe domnul Citu si in martie, dar s-a retras. Vreau o guvernare de centru dreapta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri seara la Romania TV, ca isi doreste un guvern politic."Noi l-am fi votat pe domnul Citu si in martie, dar s-a retras atunci. Eu am spus si atunci ca l-as fi votat. Am vazut cum a gestionat problemele de la Finante si a fost una dintre putinele surprize placute", a declarat Kelemen Huor, potrivit www.realitateatv.net.Kelemen Hunor a explicat ca a declarat inca de anul trecut ca doreste o guvernare de centru-dreapta."Eu am spus inca de anul trecut ca vreau o guvernare de centru dreapta si e o colaborare cunoscuta PNL-UDMR-USR. Vom avea nevoie de o coalitie stabila", a mai afirmat liderul UDMR.