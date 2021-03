Hunor: Proiectul privind desfiintarea Sectiei Speciale va fi amendat in Parlament. Dosarele magistratilor ar trebui anchetate de Ministerul Public

Modificari in Parlament

Potrivit lui Kelemen, dosarele magistratilor ar trebui instrumentate de Parchetul General, unde exista deja un departament de urmarire penala si criminalistica."Nu am nicio problema cu desfiintarea Sectiei Speciale. Avem o problema unde ajung aceste dosare si cine va ancheta pe magistrati, in cazul in care exista o problema. Aici punctul nostru de vedere este usor diferit fata de al colegilor nostri. Nu trebuie sa ne intoarcem acolo de unde am plecat (n.r. dosarele la DNA), ci la procurorul general.Nu trebuie sa infiintezi nicio structura noua. Nu poti sa reduci totul doar la fapte de coruptie in cazul magistratilor si atunci sa fie la procurorul general, la Ministerul Public (...) Acolo exista, in cadrul Ministrului Public, un departament de urmarire penala si criminalistica (...) si acolo ar trebui duse aceste dosare, nici la DNA, nici la DIICOT", a afirmat Kelemen, duminica, la Prima TV.Kelemen a mentionat ca in Parlament vor exista modificari in aceasta privinta."Colegii mei probabil ca deja au pregatit. Vor exista discutii si cu ministrul Justitiei si cu colegii din Parlament (...) Cine ii va ancheta pe procurori si judecatori, aici trebuie o discutie mai aplicata. (...) Vom sustine articolul care prevede desfiintarea Sectiei. Apoi urmeaza cine vor fi cei care vor ancheta. Eu zic ca trebuie sa fie la Ministerul Public, la procurorul general. (...) Se poate ajunge la o solutie, sunt convins (...) Mai sunt discutii care pot fi nuantate in zilele urmatoare", a mai declarat liderul UDMR.