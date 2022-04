Igor Corman la TV Ziare.com: Este timpul sa avem o relatie europeana cu Romania

Deputatul moldovean Igor Corman, presedintele Comisiei de politica externa si integrare europeana din cadrul Parlamentului de la Chisinau, spune ca drumul Republicii Moldova merge drept spre Uniunea Europeana si ca rezolvarea conflictului transnistrean trebuie facuta prin pastrarea unui climat de incredere cu Rusia.

Invitat la televiziunea Ziare.com, acesta a recunoscut ca nu se mai pune problema, nici la Bucuresti si nici la Chisinau, a unirii Romanei cu Republica Moldova.

"Toti ne dorim sa avem o relatie foarte buna intre tarile noastre. Suntem nu doar tari vecine, Romania este membru si al UE iar scopul nostru este sa aderam pe viitor. Avem o relatie speciala, vorbim aceeasi limba, multe lucruri ne leaga. E timpul sa avem o relatie europeana cu Romania.(...) Diplomatii, politicienii au o foarte buna sansa acum sa se concentreze pe acest subiect", a explicat acesta, subliniind ca toate vechile diferende trebuie lasate pe mana istoricilor.

Unirea cu Romania

Corman a precizat ca toate discutiile purtate saptamana trecuta cu oficialitatile de la Bucuresti au fost extrem de satisfacatoare dar ele au aratat foarte clar ca subiectul unirii "nu mai exista in agenda, poate mai e abordat pe alocuri dar nu este un subiect de actualitate. Este clar si pentru conducerea Romaniei ca trebuie sa ne revedem in familia europeana. Avem optiunea strategica de aderare la UE si vom ajunge atunci sa nu mai avem frontiere intre noi", a mai spus Corman, declarand ca nu este "unionist" ci "euronist".

"Nu sunt unionist sunt euronist, daca este bun acest termen, pentru multe probleme solutia este cea europeana. Nu cred ca va dura prea mult timp, cred ca generatia mea va apuca sa ajunga in UE si atunci multe probleme actuale se vor rezolva", a mai explicat acesta.

Corman a mai anuntat ca presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, va face o vizita la Bucuresti saptamana viitoare, ocazie cu care este de asteptat sa fie semnat un acord cadru intre tarile noastre care va statua si reluarea lucrarilor comitetului interparlamentar, intrerupte in 2000.

Conflictul transnistrean

Intrebat daca nu cumva intrarea in NATO este o conditie obligatorie pentru integrarea europeana a tarii sale, Igor Corman a raspuns ca Republica Moldova are tot interesul sa isi pastreze neutralitatea prevazuta in actuala Constitutie, pentru rezolvarea caruia este nevoie de acest statut."

"Nu e o conditie, ci un lucru pe care partenerii nostri europeni il recunosc si suntem sfatuiti sa pastram statutul de neutralitate, mai ales ca mai exista si alte tari de acest fel. Pentru noi acest statut este important din punct de vedere al atmosferei de incredere(...) e un interes strategic sa solutionam conflictul transnistrean si acest statut e o baza buna", a explicat el.

In opinia sa, exista trei elemente care trebuie avute in vedere in acest context. Primul ar fi factorul geostrategic, faptul ca in aceasta zona nu exista probleme de ordin religios, fiind vorba doar de un conflict geopolitic.

In acest sens, "resetarea relatiilor SUA-Rusia" este de bun augur iar rezolvarea conflictului are sanse sa se faca intr-o atmosfera de incredere.

Pe de alta parte, Corman spune ca daca Republica Moldova va deveni atractiva pentru investitorii straini, sansele ca acest conflict sa se rezolve cresc, pentru ca devenind o societate cu adevarat democratica "nu stiu cat de usor ii va fi Guvernului Smironov sa mai tina in maini populatia".

A treilea element, ar fi, in opinia sa, o schimbare de putere si la Tiraspol. "Cata vreme este acolo Smirnov, nu este posibil sa aiba loc un progres real in acest sens", a mai spus el.

Scutul antiracheta

In privinta amplasarii unor elemente ale scutului antiracheta in Romania, Igor Corman spune ca subiectul intereseaza toate tarile din zona. "Dar decizia tine in primul rand de Romania, e dreptul ei suveran(...) Noi ne-am dori ca asemenea decizii sa nu provoace probleme de ordin regional, sa existe un dialog cu Federatia Rusa, ca sa nu apara suspiciuni. Ne dorim sa existe o atmosfera de incredere in regiune", a punctat acesta.

Relatiile cu Rusia si Ucraina

Referitor la relatiile cu Rusia si Ucraina, deputatul moldovean considera ca niciuna dintre tarile vecine nu poate pune piedici parcursului european al tarii sale.

"Cursul nostru strategic este integrarea in UE. Nu vorbim de integrarea in spatiul CSI, ci de prezenta in spatiul CSI si de integrarea in UE", a subliniat reprezentantul Partidului Democrat moldovean, precizand ca desi pozitia Rusiei este reticenta, "nu pot sa spun ca au obiectii serioase".

In privinta situatiei tulburi din Ucraina, ca urmare a contestarii rezultatelor alegerilor de catre Iulia Timosenko, Corman spune ca in mod evident evolutia politica a tarii vecine afecteaza si Republica Moldova, dar indiferent de declaratiile unor politicieni ucrainieni aceasta tara isi va pastra un curs strategic democratic, pentru ca "si populatia din Ucraina isi doreste sa traiasca intr-o tara democratica".

Situatia interna

La fel de neclara este si situatia politica interna din Republica Moldova, din cauza interimatului la presedintia tarii.

"Ne aflam intr-o situatie de instabilitate, pentru ca procesul politic nu a fost dus pana la capat odata cu venirea la putere a Aliantei pentru Integrare Europeana. Suntem in discutie cu expertii europeni, cu Comisia de la Venetia, iar pe 24 februarie acestia vin la Chisinau, ca sa gasim cea mai oportuna solutie sa modificam Constitutia astfel incat aceste transformari sa fie mai putin dureroase pentru tara", a declarat el, precizand ca in urmatoarele saptamani, dupa mai multe consultari cu partenerii europeni, vor fi luate decizii importante in acest sens.

Deputatul moldovean a precizat ca in acest moment poate fi sesizat usor procesul de dezintegrare din interiorul Partidului Comunist, iar, in opinia sa, acest proces se va intensifica iar comunistii vor pierde din putere, dand sanse mari Aliantei pentru Integrare Europeana sa duca la bun sfarsit acest proiect de integrare si de preluare a puterii.

De asemenea, in calitate de presedinte al Comisiei de politica externa si integrare europeana, Igor Corman a precizat ca in perioada imediat urmatoare vor fi audiati mai multi candidati la posturile de ambasadori in tarile europene, in conditiile in care nu mai putin de 12 misiuni diplomatice ale Republicii Moldova nu sunt in prezent conduse de ambasadori.

