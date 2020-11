Dodon, inainte de alegerile din Republica Moldova: Ce a facut Stefan cel Mare? S-a lamurit cu boierii, numai ca atunci era mai simplu, i-a tras in teapa pe toti

Dodon, care candideaza ca independent, dar este sustinut de Partidul Socialistilor din Republica Moldova, a declarat, in cadrul unui miting electoral organizat in centrul municipiului Chisinau, in imediata apropiere a statuii lui Stefan cel Mare, ca "valorile lui Stefan" trebuie pastrate in Republica Moldova."Aici alaturi este monumentul lui Stefan cel Mare. Foarte des ma intreaba: cui i-a fost mai greu? Noua, in aceasta perioada, sau pe timpul lui Stefan? Noi avem aceleasi probleme ca in timpul acela. Ce a facut Stefan cel Mare? In primul rand, s-a lamurit cu boierii, numai ca atunci era mai simplu, i-a tras in teapa pe toti. Noi pe parlamentari nu putem sa ii tragem in teapa. (...) Pentru a pastra valorile noastre traditionale, religia noastra, noi trebuie pe 15 noiembrie sa fim toti, impreuna, unu ca unu, si daca noi vom demonstra responsabilitate, victoria va fi de partea noastra, pentru a salva Moldova, pentru a asigura viitorul copiilor nostri", a afirmat Dodon.Liderul de la Chisinau a acuzat opozitia ca "nu are programe si "nu stie ce sa faca pentru oameni"."Peste cateva zile trebuie sa luam o decizie importanta. Unde si cum se va misca Republica Moldova. Noi am facut o campanie electorala curata, onesta. Eu am fost in toate raioanele din Republica Moldova. Eu am fost alaturi de voi, dragi cetateni. Toti au batut in aceasta campanie electorala in Dodon. Toti absolut, pentru ca ei nu au programe, ei nu au valori, ei nu stiu ce trebuie sa faca pentru oameni. Noi impreuna, echipa noastra, impreuna cu cei care sunt in Guvern acum, impreuna cu cei care conduc municipiul Chisinau, cu cei de la Nord si de la Sud, am tinut piept in acest an unor provocari fara precedent. In pandemie, in an de criza, cu seceta care a fost prima data din 1947, noi am tinut piept. Noi am gestionat situatia, noi am asigurat pensiile si salariile, pentru ca noi suntem o echipa de profesionisti. Noi stim ce si cum trebuie facut pentru Republica Moldova. Acum, o mana de ONG -isti vrea sa ne dea jos prin minciuna, prin spaima, prin manipulari, prin fake-news in fiecare zi. Ne ataca pe noi, ne ataca familia, pe cei apropiati. O sa le permitem noi acest lucru? Eu cred ca noi putem sa demonstram ca noi suntem o forta", a mai declarat Igor Dodon.La mitingul electoral din scuarul Teatrului National de Opera si Balet din Chisinau au participat aproximativ 1.000 de sustinatori ai actualului presedinte , care au scandat lozinci pro- Dodon, dar si lozinci in favoarea alegerilor anticipate.De asemenea, la eveniment a luat parte si primarul municipiului Chisinau, Ion Ceban, dar si mai multi deputati moldoveni.In turul al doilea al alegerilor prezidentiale de duminica, Igor Dodon o va infrunta pe pro-europeana Maia Sandu, care candideaza din partea Partidului Actiune si Solidaritate. In primul tur, Maia Sandu a intrunit 36,16% din voturi, iar Igor Dodon s-a pozitionat pe locul doi, cu 32,61%.Citeste si: In turul doi al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova va fi deschis acelasi numar de sectii de votare in strainatate ca in primul tur