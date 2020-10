Averea lui Ilie Bolojan, dupa 12 ani la primaria Oradea: doua apartamente, o casa si un Mercedes

Cariera lui Bolojan

Averea lui Bolojan

Atributiile lui Bolojan

Absolvent al Facultatii de Matematica a Universitatii din Timisoara, Bolojan a fost profesor la Scoala Ajutatoare Tileagd si administratorul unei societati comerciale timp de zece ani. Din 1996 pana in 2004 a fost consilier local al orasului Alesd, apoi, timp de un an, a fost consilier judetean, prefect al Bihorului timp de doi ani si secretar general al Guvernului Romaniei in perioada 2007-2008. Din 2008 si pana in 2020 a fost primar al Oradei, iar in anul 2015 a urmat un curs de administratie in Franta. La alegerile din aceasta toamna a castigat presedintia Consiliului Judetean Bihor, dupa ce institutia a fost condusa timp de patru ani de UDMR -istul Pasztor Sandor.La Consiliul Judetean Bihor, PNL are 22 de mandate plus votul presedintelui, Ilie Bolojan, din totalul de 35, ceea ce inseamna ca pentru proiectele care privesc patrimoniul judetului - care se aproba cu votul a doua treimi dintre consilieri - va avea nevoie si de un vot din partea opozitiei.Bolojan detine un teren agricol si unul intravilan, doua apartamente, o casa si un spatiu comercial. Presedintele CJ Oradea mai are un autoturism Mercedes A200, fabricat in anul 2017. In conturi are aproape 89.000 de lei, dar mai are si o datorie de 38.000 de euro.Indemnizatia de primar a lui Bolojan este de 161.412 lei, anual. Din inchirierea unui apartament obtine 3.300 de euro, din subventia terenului agricol mai castiga 1.100 de lei, iar indemnizatia comisiei de imprumuturi de la Ministerul Finantelor este de 15.576 de lei.Recent, Ilie Bolojan a anuntat o reorganizare din temelii a institutiei, in urma careia de la 1 decembrie vor fi concediati 86 de angajati, iar in Consiliul Judetean vor mai lucra doar 88 de persoane. Motivul invocat de noul presedinte este ca salariatii nu aveau "obiectul muncii", dar primeau lefuri mari, fondurile de salarizare cumuland 270.000 de euro lunar, plus bonusuri de pana la 50% pentru participarea in numar mare la proiecte europene cu mize mici. Astfel, in prima sedinta a CJ dupa alegerile din 27 septembrie, Bolojan va supune votului reducerea organigramei aparatului propriu al institutiei.Potrivit legii, presedintele institutiei are atributii privind bugetul judetului, intocmeste si supune spre aprobare Consiliului Judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia, dar si organigrama. In plus, el numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau a celor de munca pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.