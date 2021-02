Impactul bugetar pentru pensiile a 768 de fosti parlamentari este de peste 54 milioane de lei. Anuntul presedintei Senatului

"Am avut onoarea sa prezidez, astazi, sedinta Plenului reunit intr-un moment important pentru coalitia de guvernare, eliminarea pensiilor speciale. Este o masura asumata in programul de guvernare reusita la mai putin de doua luni de la preluarea mandatului. 54,2 milioane de lei este impactul bugetar pentru pensiile a 768 de fosti parlamentari. Niciun parlamentar nu va mai beneficia de aceste pensii speciale ", a scris, miercuri, pe Facebook , Anca Dragu.Aceasta a precizat ca, in 2021, care se anunta extrem de complicat, atat in contextul pandemiei, cat si al crizei economice, "Romania nu poate - si nici nu trebuie - sa mai cheltuie sume uriase pentru aceste privilegii"."Este o revenire la normalitatea aplicarii generale a principiului contributivitatii in calcularea pensiilor, normalitate care a fost modificata in 2015 de parlamentarii PSD ", a mai scris Dragu.Camera Deputatilor si Senatul reunite in plenul comun de miercuri au votat eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari.