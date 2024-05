Inainte de numirea la MTS, Doina Melinte criticase dur Guvernul Boc

Fosta campioana mondiala Doina Melinte, numita recent in functia de secretar in Ministerul Tineretului si Sporturilor, lansa un atac virulent in urma cu trei luni impotriva Guvernului Boc, pe care il compara cu regimul Ceausescu.

Astfel, in luna aprilie 2009, aceasta a facut cateva remarci dure la adresa actualilor guvernanti dupa ce, in urma Ordonantei de Urgenta nr. 37/2009, fosta campioana olimpica si mondiala, membra a PD-L, a fost obligata sa-si paraseasca postul pe care il ocupase timp de 16 ani, de sef al DJTS Bacau, scrie Gardianul.

"Nu cred ca exista nici un motiv pentru a fi destituita din functie. Lucrez in sistem din 1993, din 2000 sunt functionar public si am dat examen pe post. Am fost evaluata pe functie cu calificativul foarte bine. Ca urmare, nu vad care ar fi motivul pentru care sa fiu destituita. Daca nici in familia sportului romanesc nu mai am loc, ce pot sa mai zic.

Pana si Ceausescu m-a decorat, iar actuala guvernare ma demite. Suntem unii sportivi care am adus cinste tarii si nu cred ca ar trebui sa fim bagati in aceeasi oala cu cei instalati politic in functie", a declarat presei, la aceea vreme, Doina Melinte.

Cele mai importante rezultate obtinute de Doina Melinte ca sportiva au fost o medalie de aur in proba de 800 de metri si una de argint in proba de 1.500 de metri la Jocurile

