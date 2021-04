Sentinta inutila la Curtea Suprema: Raed Arafat a pierdut procesul vizand prelungirea carantinei in Timisoara pe 22 martie

Judecatorii de la ICCJ i-au respins secretarului de stat Raed Arafat recursul, acestia mentin ceea ce au decis colegii lor de la Curtea de Apel Bucuresti: masura de carantinare prelungita pentru Timisoara, Dumbravita, Ghiroda, Mosnita Noua si Giroc a fost abuziva si nejustificata.Seful Consiliului Judetean, Alin Nica, a sustinut atunci ca decizia luata la nivel central este una abuziva. Seful DSU Raed Arafat , care a decis peste hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sa prelungeasca restrictiile cu inca 3 zile, in perioada 22-24 martie, a anuntat in aceeasi zi cu pronuntarea deciziei Curtii de Apel Bucuresti ca va face apel impotriva acesteia."Motivul pentru care am luat decizia sa semnez ordinul temporar, pentru ca era un ordin cu limita clara, de 72 de ore, pentru a gasi o solutie. Daca nu se gasea solutie, la 72 de ore inceta ordinul si inceta orice carantina la Timisoara. Motivul pentru care l-am luat este pentru ca era un lucru fara precedent, ca intr-un Comitet pentru Situatii de Urgenta sa se puna sub semnul intrebarii si sa se forteze chiar impotriva recomandarii autortitatilor sanitare", a mai spus Raed Arafat , care a adaugat ca unele dintre persoanele care au votat atunci impotriva carantinei "nu sunt din domeniu", a explicat la momentul respectiv Raed Arafat.Sentinta definitiva a instantei supreme nu mai schimba nimic, deoarece valabilitatea ordinului este implinita si expirata. Timisoara a stat 24 de zile in carantina zonala.