Incepe pregatirea tehnica a autostrazii A3 Ploiesti - Brasov: "Ne dorim solutii moderne, cu tuneluri la Busteni si Sinaia"

Alte optiuni de traseu

Drula a mai anuntat si ca isi doreste "solutii moderne", cu tuneluri, si ca prima etapa consta in pregatirea studiilor de trafic."A fost dat astazi ordinul de incepere, astazi, 11 martie, in prima intalnire oficiala cu proiectantul la sediul CNAIR. Aceasta autostrada trebuie pregatita fara cusur din punct de vedere al documentatiei tehnice si studiilor de teren. Nu ne mai permitem intarzieri.Ne dorim solutii moderne, cu tuneluri (Busteni+Sinaia), solutii prietenoase cu turismul si mediul.Conform contractului, una dintre primele etape este pregatirea studiilor de trafic: modelarea traficului, a fluxurilor de circulatie, prognoza de trafic si finalizarea acestui capitol", a scris pe Facebook Catalin Drula.Ministrul a mai spus ca, in paralel, se desfasoara mai multe studii, cum ar fi "alternativele de traseu, sisteme rutiere proiectante, scurgerea apelor si identificarea constrangerilor pentru fiecare optiune"."In paralel se desfasoara studiul alternativelor de traseu cu schite, sisteme rutiere proiectate, scurgerea apelor si identificarea constrangerilor de pe fiecare optiune. Dupa o etapa de consultare publica se aproba traseul final.Studiile contractate sunt cele hidrologice, hidraulice si geotehnice - un capitol foarte important pentru orice constructie pe care o vrem executata fara probleme in teren. Si acestea sunt doar o parte din activitatile necesare.Pe sectoarele critice, unde - stim cu totii - traficul este infernal (centurile de la Comarnic si Busteni) si pe Ploiesti - Comarnic, am cerut proiectantului din nou ca documentatia sa fie livrata in avans", a mai scris Catalin Drula.