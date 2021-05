Incidenta imbolnavirilor cu COVID-19 a scazut in Bucuresti sub 1,5. Cand vor fi adoptate noi masuri de relaxare

Conform datelor DSP Bucuresti, marti, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala este 1,49.Daca trendul se mentine, joi ar urma sa fie decise masuri de relaxare.Pe 2 mai, CMBSU a decis redeschiderea salilor de spectacol, a cinematografelor, a restaurantelor si cafenelelor la o capacitate de 30% in intervalul orar 5.00 - 21.00. Conform declaratiilor prefectului Bucurestiului , Alin Stoica, in scenariul in care rata de incidenta este sub 1,5 la mia de locuitori, atunci va fi permisa functionarea salilor de spectacol si a restaurantelor la o capacitate de 50% si desfasurarea evenimentelor in aer liber cu 300 de participanti.