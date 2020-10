Propunerea inedita a unui primar: consilierul local sa primeasca o indemnizatie de doar 1 leu/luna

Ce spune legea

Vladimir Petrut se afla la al doilea mandat de primar al orasului Cavnic. Si-a propus sa puna in aplicare, inca din primele zile, promisiunile facute de diferiti contracandidati in campania electorala. Printre acestea: scaderea taxelor cu 20 de procente si indemnizatie de 1 leu/luna pentru consilieri, potrivit Digi24 "Au un singur aport. Vin in sedinta de consiliu si aproba sau resping proiectele propuse de primar sau cererile cetatenilor. Am zis ca eu o sa pun in aplicare pana la urma ceea ce consilierii locali au cerut, ca toata lumea sa vada ce se intampla daca pui in aplicare acele hotarari", a declarat Vladimir Petrut, primarul orasului Cavnic.Daca propunerea indemnizatiei de 1 leu va primi vot favorabil in Consiliul Local, banii ar urma sa se indrepte spre elevi, pentru dublarea burselor."Indemnizatia unui consilier este 10% din salariul primarului, da? Asa spune legea. Atata timp cat domnul primar isi ia salariul intreg, consider ca atunci consilierii locali ar trebui sa beneficieze de aceasta indemnizatie", a declarat Camelia Lacner, consilier local ales, potrivit sursei citate.Sunt si voci care sustin initiativa edilului."Nu depinde de mine, dar din punctul meu de vedere, da. Asa mi se pare chiar normal", a declarat Aurel Pop, un alt consilier local ales.Parerile localnicilor din Cavnic, insa, sunt impartite:"E o idee buna", a declarat un localnic."1 leu? E absurd!", a declarat alt localnic.Potrivit legii, indemnizatia unui consilier local nu poate depasi 10% din salariul primarului. De valoarea minima, insa, legea nu pomeneste nimic."Eu consider ca domnii consilieri daca sunt in folosul comunitatii, nu vine niciunul aici pentru bani si e o propunere pe care o fac catre dansii, acuma sa vedem cum or vota", a mai declarat primarul.In prezent, indemnizatia unui consilier local din Cavnic poate ajunge pana 850 de lei brut, pentru o sedinta. De cealalta parte, spune edilul, indemnizatia lui nu va fi modificata, pentru ca, spre diferenta de consilieri, primarul nu are voie sa incaseze alte venituri.