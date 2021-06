Starea de alerta se prelungeste si dupa 12 iunie. Ce masuri de relaxare suplimentare anunta autoritatile

Una dintre schimbari este posibilitatea participarii la nunti si botezuri, in interior, a unui numar de 200 de persoane, cu conditia asigurarii a unui spatiu de doi metri patrati pentru fiecare om."Cresterea numarului de participanti la nunti si botezuri pana la 200 in spatiile inchise, daca toti participantii sunt vaccinati, testati sau trecuti prin boala si se asigura o suprafata de minim 2 mp pentru fiecare persoana.Desfasurarea nuntilor si botezurilor in spatii deschise fara limita de participanti, daca se asigura o suprafata de minim 2 mp pentru fiecare persoana si toti participantii sunt vaccinati, testati sau trecuti prin boala", se arata in document.Pe 28 iunie, in cadrul optimilor al turneului final Campionatul European de Fotbal UEFA 2020 pot participa spectatori cu pana la 50% din capacitatea maxima a tribunelor, a mai spus Citu. El a precizat ca pot participa 1.000 de persoane la evenimentele din aer liber aferente campaniei electorale pentru alegerile locale partiale din 27 iunie."Nu in ultimul rand, avem proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile pe teritoriul Romaniei, incepand cu data 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Am sa va dau cateva elemente importante. In primul rand, se redeschide punctul de trecere a frontierei Romaniei cu Republica Moldova, Radauti-Prut, judetul Botosani. Se permite in data de 28 iunie 2021 participarea la evenimentul sportiv organizat pe teritoriul Romaniei in cadrul optimilor al turneului final Campionatul European de Fotbal UEFA 2020 cu pana la 50% din capacitatea maxima a tribunelor", a afirmat Florin Citu , la finalul sedintei de miercuri a Executivului.Prim-ministrul a vorbit si despre evenimentele aferente campaniei pentru alegerile locale partiale."Un alt treilea lucru important - permiterea organizarii si desfasurarii in aer liber intrunirilor, evenimentelor aferente campaniilor electorale aferente alegerilor locale partiale din 27 iunie 2021, cu participarea unui numar de pana la 1.000 de persoane. Numarul patru prevede extinderea numarului de persoane care sa participe la evenimente private, nunti, botezuri, la un numar de participanti la maxim 200 de persoane in interior si cu asigurarea unei suprafete de 2 metri patrati pentru fiecare persoana", a completat premierul.