Initiativa legislativa pentru reducerea TVA la cartile electronice. Care este valoarea propusa de parlamentari

"O carte tiparita are TVA 5%, o carte electronica 19%. Acest lucru nu este compatibil cu dorinta Romaniei de a merge spre o societate digitala. E nevoie sa urmam exemplul celorlalte 17 tari din Uniunea Europeana care si-au egalizat deja TVA-ul pe cota redusa, dupa Decizia Consiliului de la finalul lui 2018 care a permis acest lucru, potrivit careia cartile, indiferent de "forma de agregare", sunt un bun esential", a explicat Catalin Tenita, initiatorul proiectului, potrivit unui comunicat de presa al USR PLUS In ciuda consumului mic de carte digitala din tara noastra, Catalin Tenita arata ca initiativa este necesara deoarece asistam la o tranzitie digitala rapida in intreaga lume, inclusiv in privinta obiceiurilor de consum cultural, cu predominanta la nivelul generatiilor tinere care sunt obisnuite mult mai mult cu tableta sau telefonul decat cu mersul la biblioteci sau librarii.Mai mult, criza provocata de COVID-19 a limitat mobilitatea oamenilor, fiindca multe luni din 2020 si 2021 librariile si bibliotecile au fost inchise sau au avut program limitat, ceea ce a facut ca volumele de carte achizitionate sau imprumutate sa scada dramatic in raport cu anii anteriori.Conform sursei citate, pe 2 octombrie 2018, la nivelul Uniunii Europene, Consiliul a convenit asupra unei propuneri ce permite statelor membre sa aplice cote reduse, foarte reduse sau cote zero de TVA pentru publicatiile electronice, aliniind astfel normele in materie de TVA pentru publicatiile electronice cu cele pentru publicatiile pe suport fizic."Aceasta initiativa are deja semnatura a peste 100 de membri ai parlamentului", a conchis Tenita.In momentul de fata, piata de carte din Romania este cea mai mica din Uniunea Europeana cand o raportam la numarul de locuitori, avand o valoarea de circa 60-65 milioane euro anual, potrivit datelor Eurostat.