Cine a initiat legea care a umplut trotuarele si gurile de metrou de comercianti ilegali. Parlamentarii au votat in unanimitate

Ciucu: Cer Parlamentului sa rezolve acest vid legislativ

Legea la care face referire edilul este legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite. Aceasta din urma a fost abrogata anul trecut in urma unui proiect initiat de catre PSD si USR. Initiatorii proiectului: PSD : Dobrica Ionela Viorela, Lazar Sorin, Manole Petre-Florin, Otesanu Daniela, Pop Andrei, Radut Violeta, Toma Ilie, Visan George-Gabriel, Oprea Stefan Radu, Resmerita Cornel-Cristian USR : Barna Ilie Dan, Durus Vlad-Emanuel, Iurisniti Cristina-Ionela, Mosteanu Liviu-Ionut, Nasui Claudiu-Iulius-Gavril, Popescu Nicolae-Daniel, Pruna Cristina-Madalina, Rodeanu Bogdan-Ionel, Ungureanu Emanuel-Dumitru.In expunerea de motive, parlamentarii motiveaza ca abrogarea legii a vizat eliminarea birocratiei privind adaosul comercial"In prezent, operatorii economici au obligatia de a declara la organele fiscale adaosurile comerciale si cele de comision practicate. Asta in ciuda faptului ca Romania este o economie de piata libera, pe care preturile se formeaza prin cerere si oferta, iar legea nici macar nu prevede praguri maxime pentru un asemenea "adaos". In realitate, este vorba de o norma desueta care a supravietuit pana in prezent si genereaza o birocratie inutile in plus pentru operatorii economici dar si riscul real al aplicarii unor amenzi desi nu exista un prejudiciu sau vatamarea unui interes", au mai explicat parlamentarii la momentul depunerii initiativei.Pe 6 octombrie 2020, initiativa a trecut de Camera Deputatilor cu 269 de voturi "pentru" si niciun vot impotriva.Edilul Sectorului 6 explica ca legea mentionata creaza un vid legislativ si ii acuza pe parlamentari ca au initiat abrogarea legii fara consultarea administratiilor publice."Daca ati observat acest nou fenomen in care trotuarele si gurile de metrou arata ca in anii '90, pline de comert ilegal, nu injurati nici primarii si politia locala, gandurile dumneavoastra bune ar trebui sa se indrepte catre parlamentarii care au initiat si votat ABROGAREA Legii privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite.Legea asta permitea Politiei Locale sa confiste marfa acelora care:(1) se instaleaza ilegal acolo unde este vadul comercial mai bun, luand din veniturile si clientela comerciantilor din piete, care vand legal;(2) pun siguranta populatiei in pericol, sustragandu-se controlului si avand marfa neverificata de nimeni;(3) isi aduc marfa cu masini (nu chiar ieftine), cu masini din provincie si isi folosesc mamele in varsta (pentru a sensibiliza populatia) pe post de vanzatoare (fenomen observat de catre politia locala);(4) vand diferite legume, fructe, chiloti, maieuri si diverse alte marfuri si afecteaza vizual mediul urban;Acum legea nu mai este, deci nu mai putem confisca marfa. Doar dam in nestire amenzi, amenzi pe care nu le platesc, si nu le sunt imputate in localitatile lo, si se falesc chiar ca nimeni nu le poate face nimic si le vantura in fata politistilor locali teancul de amenzi neplatite", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook Cirpian Ciucu cere Legislativului sa rezolve vidul legislativ."Data viitoare cand vrun parlamentar mai are astfel de idei crete (nu stiu cine a avut initiativa, dar sper sa nu fi fost PNL ), ar trebui sa ne intrebe si pe noi, pe cei din prima linie a administratiei publice!CER PARLAMENTULUI SA REZOLVE ACEST VID LEGISLATIV!", a transmis Ciucu.