Prima reactie a lui Adrian Wiener, posibil inlocuitor al lui Vlad Voiculescu

"Decizia trebuie luata la nivelul conducerii structurilor partidelor si nu pot sa fac parte din ele, cred ca de acolo ar trebui sa luati informatia", a declarat Adrian Wiener, pentru Adevarul Intrebat daca este dispus sa-si asume un asemenea mandat, Adrian Wiener a raspuns: "E o responsabilitate uriasa si decizia trebuie luata in comun, trebuie sa existe suport, sa existe comunicare si in interiorul Coalitiei, nu depinde doar de mine".Medic de profesie, deputatul USR Adrian Wiener este una dintre optiunile Aliantei USR PLUS pentru postul de ministru al Sanatatii, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu Surse din USR PLUS au declarat pentru News.ro ca USR il sustine pe Adrian Wiener, pentru a prelua Ministerul Sanatatii.Cei de la PLUS considera ca acest post le revine, ca urmare a discutiilor din alianta, dar nu are, deocamdata, nicio nominalizare pentru Ministerul Sanatatii.Conform prezentarii de pe site-ul USR, Adrian Wiener , fost senator in legislatura 2016 - 2020, este cel care, in timpul pandemiei, s-a reintors sa lucreze in spital, mai intai la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, apoi ca medic-coordonator la Spitalul din Gradiste, dedicat pacientilor infectati cu noul coronavirus.Inainte de a fi senator in legislatura 2016-2020, a ocupat functii administrative si manageriale in cadrul Spitalului Judetean Arad, unul dintre cele mai mari spitale din tara, s-a format in Managementul Serviciilor de Sanatate (Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti) si a contribuit, ca membru fondator si unul dintre coordonatorii Comisiei Judetene de Preventie Cardiovasculara, la derularea programelor de evaluare si informare asupra riscului cardiovascular in populatii din mediul rural in judetul Arad.