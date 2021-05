Deputat USR reclama 'caracatita lui Dragnea' la Inspectia Judiciara: "Netejoru s-a remarcat prin incercarile de a sanctiona magistratii care anchetau dosare de PSD-isti"

Deputatul USR sustine ca seful Inspectiei Judiciare a incercat sa sanctioneze magistratii care anchetau dosare de PSD -isti."Parte din caracatita construita de Dragnea este inca activa in unele structuri din domeniul juridic.Lucian Netejoru, omul pastrat de PSD in functie printr-un OUG al Vioricai Dancila din 2018, seful Inspectiei Judiciare, s-a remarcat in toti anii astia prin incercarile de a sanctiona toti magistratii care anchetau dosare de PSD-isti. Mai intai a hartuit-o pe Laura Codruta Kovesi , apoi a mers dupa magistratii care au criticat legile justitiei propuse de PSD. Aproape toate actiunile disciplinare inaintate de Inspectia Judiciara au fost respinse de CSM.Acelasi Lucian Netejoru a demarat anchetarea unui judecator pentru opiniile transmise pe un grup privat de Facebook . Sa fie clar: dreptul la libera exprimare si la viata privata exista pentru toti cetatenii, inclusiv pentru magistrati", a scris Dehelean pe Facebook.Acum, Inspectia Judiciara condusa de Lucian Netejoru ne spune ca Stelian Ion, Dan Barna, Dacian Ciolos ONG -urile si toti cei care am luat pozitie fata de decizia de a fi inchis dosarul 10 august "au afectat independenta justitiei".Situatia pare desprinsa direct din citatul din 1984: "Razboiul e pace, libertatea e sclavie, ignoranta e putere."O pozitie cel putin bizara, venita din partea unui om plantat cum stim in sistemul judiciar. Dosarul 10 august nu a fost solutionat, iar cei agresati in acea seara merita sa afle adevarul. De altfel, dosarul a si fost redeschis la solicitarea unui protestatar, victima a brutalitatii jandarmilor. Cine a dat ordinele in acea seara trebuie sa plateasca.Ministrul Justitiei, Stelian Ion e hotarat sa repare legile stricate de Dragnea si oamenii lui in ultimii 3 ani. Cei ramasi sa luptele in numele lui Dragnea trebuie sa inteleaga ca epoca abuzurilor si protejarea penalilor s-a incheiat. Trebuie sa faca un pas in spate", a adaugat deputatul. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat luni ca nu a incalcat in niciun fel independenta justitiei prin pozitiile luate cu privire la dosarul '10 august', asa cum sustine un raport al Inspectiei Judiciare, argumentand ca pozitiile sale au fost "foarte echilibrate"."M-as mira sa fi spus ca am incalcat vreun moment independenta justitiei, pentru ca am avut niste luari de pozitie foarte echilibrate. Pe de alta parte, in general, oamenii politici este foarte bine sa aiba un discurs echilibrat - consider ca am avut - si sa priveasca cu atentie aceste puncte de vedere din partea sistemului judiciar.Pe de alta parte, este un raport, este un draft care nu a trecut de CSM, n-a fost dezbatut in plenul CSM. Important pentru mine, cel putin, este ca, asa cum am spus, exista remedii procesuale, Codul de procedura penala s-a aplicat, exista o cercetare in curs de desfasurare, dosarul a fost redeschis, asa incat nu avem ce comenta pe acest subiect", a declarat Stelian Ion la Parlament.Declaratiile premierului Florin Citu, ministrului Justitiei, Stelian Ion, vicepremierului Dan Barna, dar si ale unor europarlamentari cu privire la instrumentarea dosarului "10 august" au dus la afectarea independentei autoritatii judecatoresti in ansamblul sau, potrivit unui raport al Inspectiei Judiciare.Inspectia Judiciara a efectuat verificari in acest caz, dupa ce presedintele Consiliul Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, i-a inaintat o cerere formulata de judecatorul Andrea-Annamaria Chis, membru al CSM, privind apararea independentei sistemului judiciar in ansamblul sau fata de afirmatiile din spatiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului "10 august"."Din analiza afirmatiilor personalitatilor publice, reprezentanti ai puterii executive si legislative, preluate si comentate ulterior in mass-media, se acrediteaza ideea lipsei unei anchete efective a procurorului de caz, ratificata de solutia pronuntata de judecatorul de camera preliminara, cu incalcarea principiului legalitatii procesului penal consacrat de art. 2 din Codul de procedura penala, iar solutia pronuntata ar fi una care nu are la baza o analiza a realitatii faptice in raport cu dispozitiile legale incidente", se explica in raportul Inspectiei Judiciare.