Instanta respinge definitiv incercarile primarului PSD Daniel Florea de a bloca candidatii PNL la alegerile locale

Potrivit unui comunicat de presa transmis de PNL Sector 5, Tribunalul Bucuresti a confirmat definitiv, vineri, solutiile de respingere pronuntate de Judecatoria Sectorului 5 pentru toate cele 4 contestatii depuse de primarul PSD, Daniel Florea, care a incercat blocarea nelegala a candidatului PNL Cristian Bacanu de a participa la alegerile pentru pozitia de primar al sectorului, precum si a candidatilor la Consiliul Local Sector 5 din partea PNL."Dupa decizia judecatoriei din urma cu doua zile, cand magistratii au respins fara drept de replica toate constestatiile impotriva PNL, doar un om iresponsabil ar fi continuat demersurile, fara sa se gandeasca nicio clipa ca se acopera de ridicol. Acesta este primarul PSD Florea. Actiunile sale confirma informatiile din zona primariei care sustin ca Florea va apela la orice tertip pentru a-si indeparta contracandidatul PNL, speriat ca odata cu pierderea portofoliului de primar ar putea sa-si piarda si libertatea", a declarat presedintele filialei Sector 5, Cristian Bacanu, citat in comunicat.Conform sursei citate, Florea este primarul in functie de la nivelul Bucurestiului "cu cele mai agresive actiuni" in perioada de strangere a semnaturilor si in precampanie, in conditiile in care panotajul publicitar cu asa-zisele realizari ale Primariei Sector 5 este platit din bugetul centrul Cultural Stefan Iordache PNL Sector 5 aminteste ca, la inceputul acestei saptamani, filiala a formulat o plangere penala impotriva lui Daniel Florea, in urma aparitiei in spatiul public al unui film in care erau prezentati angajati ai primariei Sector 5 care completau liste de semnaturi in fals pentru sustinerea candidatului PSD.In urma cu cateva zile, la indicatiile lui Florea au fost demontate si rechizitionate toate bannerele cu candidatii PNL la Primaria de Sector si Primaria Generala a Capitalei, Cristian Bacanu si Nicusor Dan In cursul zilei de miercuri, primarul PSD a transmis in mod abuziv o somatie prin care i-a pus in vedere lui Cristian Bacanu sa demonteze si corturile electorale din sector, desi acestea au fost instalate cu avizul tehnic din partea Primariei Capitalei.