Intalnire la Guvern intre Citu si Barna. S-ar putea decide demiteri

In ultimele zile au existat mai multe discutii referitoare la demiterea lui Vlad Voiculescu , in urma evacuarii pacientilor de la Spitalul Foisor. Cu toate acestea, USR -PLUS a transmis ca ministrul Sanatatii are sustinerea partidului si ca nu s-a pus niciodata problema inlocuirii acestuia.Au existat controverse in spatiul public si dupa ce secretarul de stat Andreea Moldovan a anuntat marti, 13 aprilie, ca se vor schimba criteriile de carantinare a localitatilor. Premierul Citu a declarat ca nu stia nimic despre aceasta modificare.