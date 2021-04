Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu Maia Sandu: Romania ramane principalul partener al cetatenilor Republicii Moldova VIDEO

In etapa urmatoare se va realiza si donatia celor 6.000 de tone de motorina destinata agricultorilor din Republica Moldova, a precizat sursa citata.Presedintele Klaus Iohannis a reiterat mesajul ferm de sustinere pentru agenda de reforme promovata de presedintele Maia Sandu, in spiritul Parteneriatului Strategic bilateral si al relatiilor privilegiate dintre cele doua state.De asemenea, Klaus Iohannis a transmis ca tara noastra va continua sa sprijine parcursul european al Republicii Moldova si a subliniat ca Romania ramane principalul partener al cetatenilor Republicii Moldova, evidentiind in acest sens sprijinul consistent oferit in vederea gestionarii pandemiei.La randul sau, Maia Sandu a exprimat multumiri pentru sustinerea oferita de Romania, mai ales in contextul dificil generat de pandemie si a apreciat sprijinul tarii noastre pentru calea europeana a Republicii Moldova, subliniind ca va continua eforturile pentru implementarea agendei de reforme in spirit democratic si european.Cei doi presedinti au convenit continuarea dialogului bilateral la nivel inalt in special in proiectele de importanta strategica din domeniile energiei, transporturilor, precum si al educatiei sau sanatatii. Obiectivul principal al acestei cooperari ramane asigurarea dezvoltarii sustenabile a Republicii Moldova si conectarii sale ireversibile la spatiul european, a mai mentionat sursa citata.