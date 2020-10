Prima intalnire programata de Nicusor Dan dupa preluarea mandatului de primar al Bucurestiului

Prima intalnire pe care si-a programat-o Nicusor Dan in noua functie vizeaza urgentele juridice, cum ar fi prescriptii sau obligatii legale sau contractuale.La intalnire vor participa Secretarul general al Bucurestiului, administratorul public, directorii institutiilor implicate si directorul si sefii serviciilor si birourilor Directiei juridice.Tot in decursul zilei de joi, 29 octombrie, Nicusor Dan si-a mai programat o intalnire axata pe situatia financiara a primariei si a institutiilor subordonate si una in care se va dezbate criza sanitara.Noul primar al Capitalei se va ocupa vineri, 30 octombrie, printre altele, de criza termoficarii, de companiile municipale si de situatia financiara a Primariei Bucuresti.Iata, mai jos, programul anuntat de echipa lui Nicusor Dan:Obiect:Prescriptii, termene de decadere, termene de exercitare cai de atac, obligatii legale sau contractuale care se implinesc intre 29 octombrie si 1 noiembrie 2020 inclusiv si care reclama o conduita din partea Primarului Municipiului Bucuresti sau a Consiliului General al Municipiului BucurestiParticipa:* Secretarul general al Municipiului Bucuresti* Administratorul public al Municipiului Bucuresti* Directori si conducatori de institutii implicate* Directorul si sefii serviciilor si birourilor Directiei juridiceObiect:Prescriptii, termene de decadere, termene de exercitare cai de atac, obligatii legale sau contractuale care se implinesc intre 29 octombrie si 2 noiembrie 2020 inclusiv si care reclama o conduita din partea Primarului Municipiului Bucuresti sau a Consiliului General al Municipiului BucurestiParticipa:* Secretarul general al Municipiului Bucuresti* Directorul si sefii serviciilor si birourilor Directiei juridiceParticipa:* Administratorul public al Municipiului Bucuresti* Director general - Directia Generala Economica* Director - Directia Financiar-Contabilitate* Director - Directia Venituri* Director - Directia Programare si Executie Bugetara* Director - Directia Guvernanta Corporativa* Sef Serviciu - Elaborare si Executie Buget* Sef Serviciu - Raportare Executie BugetParticipa:* Reprezentant Ministerul Sanatatii* Reprezentant Departamentul pentru Situatii de Urgenta* Prefectul Municipiului Bucuresti* Viceprimarii desemnati ai Municipiului Bucuresti* Administratorul public al Municipiului Bucuresti* Director General - Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti* Director Medical - Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti* Manager General - Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov* Director General - Politia Municipiului Bucuresti* Director General - Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti* Director General - Politia Locala a Municipiului Bucuresti* Director General - Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti8:30 - 10:30 Criza termoficariiParticipa:* Director General Elcen* Director General Adjunct Elcen* Director General Termoenergetica* Director General Adjunct (operational) Termoenergetica* Director General Energetica Servicii* Director General Adjunct Energetica Servicii* Director General Directia Generala Servicii Publice* Director Servicii IntegrateParticipa:* Director - Directia Managementul Resurselor Umane* Sefi Servicii - Directia Managementul Resurselor UmaneParticipa:* Reprezentanti mass-media (acreditati sau nu)* Secretarul general al Municipiului Bucuresti* Director General - Directia Generala Administratie si Relatia cu CGMB* Director - Directia Asistenta Tehnica si JuridicaObiect:Evaluare litigii in curs, evidenta a contractelorParticipa:* Secretarul general al Municipiului Bucuresti* Administratorul public al Municipiului Bucuresti* Directorul si sefii serviciilor si birourilor Directiei juridiceParticipa:* Administratorul public al Municipiului Bucuresti* Director - Directia Guvernanta CorporativaParticipa:* Administratorul public* Director general Directia Generala Economica* Director Directia Financiar Contabilitate* Director Directia Venituri* Director Directia Programare si Executie Bugetara* Director Directia Guvernanta Corporativa* Sef Serviciu Elaborare si Executie Buget* Sef Serviciu Raportare Executie Buget* Conducatori ai institutiilor relevante identificate la intalnirea precedenta