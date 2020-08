INTERVIU. Florin Iordache, candidatul USR PLUS la Primaria Zalau: "Saptamanal voi fi in mijlocul oamenilor" (Publicitate electorala)

Florin Iordache are 52 de ani, s-a nascut si a crescut in Deva, iar in anul 1992, imediat dupa terminarea facultatii, si-a intemeiat o familie si s-a mutat la Zalau. Lucreaza de 28 de ani la Tenaris Silcotub, acolo unde este manager tehnic in departamentul IT.Ca primar, sustine ca va incerca sa introduca rapid digitalizarea in administratie si sa ii convinga pe oameni ca, "daca reducem coruptia, spaga, toate aceste lucruri urate pe care le-am vazut la PSD, situatia se poate imbunatati rapid".Am cautat, impreuna cu colegii mei din conducerea Biroului Judetean, sa gasim un candidat local care sa fie foarte apropiat de PLUS si de principiile la care am aderat si noi, si sa aiba si notorietate, dar nu am reusit. In final a fost nevoie sa ne intoarcem in Biroul Judetean si sa hotaram care dintre noi candideaza pentru ca nu exista alta alternativa si alegerea a fost sa ma duc eu.Vin din privat, unde am lucrat 28 de ani intr-o companie multinationala din Zalau. Am o pregatire tehnica: am terminat Facultatea de Mecanica si sunt inginer, dar ulterior am facut pasul catre IT si, in acest moment, detin un mixt de cunostinte intre inginerie si tehnologia noua, venita prin IT.In primele zile, reactia era: "Cine sunteti?" si am inceput sa le spun oamenilor ca am lucrat 10 ani in Laminorul de tevi aici, in Zalau, care este unul dintre cele mai frumoase si spectaculoase locuri de munca din Ardeal si oamenii stiu, chiar daca nu au lucrat in Fabrica de tevi, oamenii stiu ca Laminorul este reprezentantiv pentru acest oras. Le-am spus ca acum conduc departamentul de dezvoltare IT, la compania multinationala unde lucrez. M-am confruntat cu aceasta problema a notorietatii, dar incet incet, am reusit sa o construiesc in luna de precampanie.Prin a ramane asa cum am fost pana acum: corect, cinstit, nu m-am uitat niciodata in ograda altuia, exact asa voi ramane si daca voi conduce primaria. Partea cu "fara hotie", care a fost sloganul USR PLUS, va fi sfanta pentru mine. Aici nu exista discutii.In primul rand sunt foarte multe plangeri vizavi de utilitatile de baza ale orasului, ma refer la canalizare, la canalizarea pluviala, la alimentarea cu apa, asfaltarea drumurilor, sunt extrem de multe plangeri pe aceste probleme. Sunt plangeri pentru zonele verzi, sunt foarte multe zone degradate, sunt plangeri pentru faptul ca nu se raspunde la sesizari, deci administratia actuala pur si simplu a ignorat cererile oamenilor. Prima nemultumire a oamenilor este ca nu sunt bagati in seama. Avem o administratie complet netransparenta si foarte aroganta.Prima ar fi problema canalizarii din oras, a doua ar fi lipsa drumurilor asfaltate in multe zone si a treia problema, desi as putea-o pune chiar prima, sunt lipsa parcarilor si traficul aglomerat din oras. Acestea ar fi cele mai arzatoare probleme. Sunt probleme si in zonele in care s-a extins orasul, unde sunt case noi, pentru ca nu s-a dezvoltat conform unui urbanism corect ca, inainte de a incepe constructia, sa fie utilitatile asigurate.Din cauza actualei conduceri a primariei si administratiei PSD, care timp de trei ani nu a facut nimic. A primit un buget de la conducerea anterioara care timp de patru ani, intre 2012 si 2016, a fost tot timpul pe plus, deci nu avea datorii. A intrat in 2016 fara a avea datorii, dar dupa aceea, in fiecare an, a lucrat pe minus, iar cand a venit anul electoral, a inceput sa faca o gramada de lucrari de fatada. Bulevardul principal l-au asfaltat, in loc sa inceapa cu canalizarea si sa rezolve problemele principale, care sunt de structura, ei au acoperit cu un strat frumos de asfalt bulevardul, pe mijloc au pus panselute si pomi si, acum, daca vrei sa rezolvi problema acolo, sunt locuri unde va trebui spart. Au procedat asa pentru ca a fost mult mai simplu. Ca sa rezum: s-a ajuns aici pentru ca trei ani nu au facut nimic, iar cand au inceput sa faca ceva, au ales calea simpla, electorala.Primul obiectiv este ca, peste patru ani, sa nu imi fie rusine sa merg pe strada. Sunt foarte multi oameni care sunt dezamagiti si in loc sa priveasca cu speranta in fata, vine acea fraza "toti sunteti la fel, toti furati" care este atat de dezamagitoare si nu stii cum sa o combati efectiv pentru ca nu tu esti cel care a furat, nu tu esti cel care a dezamagit, dar trebuie sa suporti ce au facut cei de dinainte. Acesta ar fi un obiectiv pentru mine personal - sa arat ca se poate face politica cu mainile curate. Din punct de vedere al proiectelor pe care vrem sa le facem, in primul rand trebuie sa ne gandim ca vom avea cat de curand autostrada pe linia Cluj - Oradea si va trebui sa ne integram pe aceasta axa, unde investitorii vor avea acces mult mai usor si va trebui sa captam din acesti investitori, sa ii atragem catre Zalau. Pentru asta trebuie sa putem face fata atat din punct de vedere logistic, adica sa avem o zona cu utilitati gata pregatite pentru a putea atrage investitori catre un parc industrial, dar sa avem si resursa umana pentru ca orice investitor are nevoie de forta de munca calificata, iar aici ma gandesc la componenta de educatie, pentru ca acolo ne este viitorul.Atragerea investitorilor conduce la marirea resurselor orasului si folosirea lor pentru crearea de utilitati, parcuri si zone verzi.Un alt lucru de rezolvat in urmatorii patru ani este problema traficului. Desi suntem un oras mic, traficul este foarte aglomerat. Ce putem face: in primul rand, noi ne gandim la extinderea transportului in comun catre comunele limitrofe Zalaului, sa marim numarul autobuzelor electrice si sa incercam sa promovam transportul in comun astfel incat sa mergem cat mai mult catre gratuitate. Pentru om sa fie mult mai usor si mai benefic sa circule cu autobuzul decat cu masina proprie. A doua solutie pentru traficul din oras: construirea de parcari. Nu s-a construit in orasul nostru nicio parcare nici in zona rezidentiala, nici in zona centrala, iar strazile laterale sunt de multe ori cu o banda blocata de masini parcate.Pe scurt, imi doresc un oras linistit, curat, aerisit si in care oamenii sa se simta in siguranta.Avem mari probleme in oras cu calitatea lucrarilor, nu se lucreaza planificat, orasul este dintr-un capat in altul aproape un depozit continuu de pavaje, in unele locuri este plin de gramezi de pamant si nisip. Despre semnalizarea lucrarilor si curatenie, nu mai vorbesc. Sunt locuri unde si de opt luni este blocata lucrarea. Aceste lucruri trebuie sa inceteze. Primele masuri vor fi impotriva acestei stari de fapt. Ma voi duce si voi verifica sa vad ce se intampla si de ce sunt probleme, dirigintii de santiere si cei care raspund de calitatea lucrarilor, vor avea foarte multe lucruri de schimbat. Un alt lucru pe care l-as face, in primele luni, ar fi inceperea implementarii standardului anticoruptie ISO 37001. Trebuie sa avem niste proceduri clare, cei care lucreaza in administratie trebuie sa le urmeze astfel incat sa ne asiguram dinainte ca nu suntem expusi sau ca suntem expusi cat mai putin la situatii de spaga, mita si astfel de lucruri.In faza de start a acestui posibil mandat, cu siguranta, o sa ma folosesc de cunostintele mele pe care le am in IT si voi incerca sa indrept intreaga administratie catre o digitalizare maxima. Nu pot sa zic "totala" in acest moment, insa maxima. Voi lua departament cu departament sa vad ce se intampla, cat este pe hartie, cat este pe calculator, care e modul de transmitere a informatiilor intre departamente, modul de expunere a datelor din cadrul primariei catre cetateni, deci aici vor exista niste schimbari majore.Florin Iordache: Eu cred ca din prima luna, modul de raspuns la adresa oamenilor, atitudinea fata de calitatea lucrarilor si banii cetatenilor, sunt lucruri care trebuie sa se vada repede. Vom incheia proiectele pornite in conditii mult mai bune, iar in administratie va fi vizibila schimbarea de echipa si optica de lucru complet diferita.Florin Iordache: Sunt convins ca mult mai bine. Cu siguranta saptamanal voi fi in mijlocul oamenilor, saptamanal ma voi duce sa ma intalnesc cu oamenii de afaceri. Ca sa ridici un oras, trebuie sa il ridici om cu om, familie cu familie, cartier cu cartier si cu fiecare antreprenor, consecvent.