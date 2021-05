Ioan Mircea Pascu, fostul eurodeputat PSD, angajat consultant la BNR alaturi de Viorica Dancila

"BNR face eforturi de 12 ani, cand am infintat Comitetul de trecere la Euro. Acum am intrat intr-o faza noua. Va fi nevoie de contacte directe si permanente cu Parlamentul European, cu Comisia Europeana si cu cabinete din zona euro. Pentru aceste intalniri BNR a organizat 5 departamente care se vor ocupa pregatirea pentru intrarea in zona Euro. Aceste departamente vor fi Departamentul Euro (coordonator), Departamentul Economiei Reale, Departamentul Banci Centrale, Departamentul Monede Digitale si Departamentul Economie Verde.Pentru toate aceste departamente se fac angajari. Doamnei Dancila i-a fost semnat vineri contractul. Dansa nu e consiliera Guvernatorului ci este consultant in Departamentul Economie Verde. Pentru ca finantarile pentru economia verde vor forma o categorie speciala in batalia in intrarea in zona Euro. D-na Dancila a fost parlamentar, are blazon de fost premier, a avut relatii speciale cu ecologistii din Parlamentul European. Mai spun ceva: va fi angajat si Ioan Mircea Pascu, fostul vicepresedinte al Parlamentului European, consultant pentru viitorul Departament de Geopolitica", a declarat pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al BNR, Adrian Vasilescu.Ioan Mircea Pascu a fost europarlamentar si parlamentar PSD, fiind in anii 90 unul dintre liderii partidului fondat de Ion Iliescu . El a fost consilier prezidential cand presedintele Romaniei era Ion Iliescu, apoi secretar de stat si ministru al Apararii.Ioan Mircea Pascu este licentiat in stiinte economice, specialitatea economia comertului exterior si are un doctorat in stiinte politice.In anul 2019, dupa ce nu a mai intrat pe listele PSD pentru Parlamentul European acesta a criticat deschis formatiunea politica din care facea parte."Trebuie fie sa ai un simt de conservare atrofiat, fie tendinte sinucigase, daca atunci cand si asa ai putini oameni apropiati, sa faci tot posibilul sa ti-i indepartezi si pe acestia! Dar, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere, chiar daca e tot atat de adevarat ca fiecare pasare pe limba ei piere!?", a scris eurodeputatul pe pagina sa de Facebook.