Ioan Stan cere declasificarea dosarelor secretizate

Joi, 13 Aprilie 2006, ora 22:54
Secretarul Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI, deputatul Ion Stan a cerut din nou Colegiului CNSAS sa dispuna organismelor abilitate din subordinea sa, respectiv detinatorilor de arhive, sa descretizeze, in baza Legii 182/2002, dosarele demnitarilor si politicienilor aflati in functii de raspundere si care poarta marca "dosare de siguranta nationala".

Presedintele CNSAS, Claudiu Secasiu, sustine insa ca o buna parte din dosarele care vizau colaborarea unor politicieni cu fosta securitate au fost distruse in 1989.

Potrivit lui Ion Stan, aceste dosare trebuie sa fie puse la dispozitia Colegiului CNSAS, pentru a se analiza daca continutul acestora se incadreaza in prevederile OG 16-2006 privind deconspirarea politiei politice comuniste si sa fie date publicitatii conform procedurii acestei institutii.

