ANALIZA Ce trebuie sa faca Ioana Mihaila pentru a evita "deznodamantul Vlad Voiculescu": "Poate intra intr-o lupta sa reformeze sistemul medical"

Hrituc: "Nu trebuie sa dea senzatia de lup singuratic"

Comunicarea este esentiala. Prioritatea nr. 1 este vaccinarea

Cum ar trebui sa fie echipa ministrului Sanatatii

Cine ar trebui sa faca campanie anti-vaccinare

Cat va rezista Ioana Mihaila in fruntea Ministerului Sanatatii

Prioritatile Ioanei Mihaila

Dupa o saptamana de tensiuni, liderii coalitiei de guvernare s-au asezat la discutii si au hotarat sa mearga mai departe cu Ioana Mihaila, la sefia Ministerului Sanatatii Dupa esecul fostului ministru Vlad Voiculescu , multa lume isi pune intrebarea daca actualul ministru va rezista si cum va putea pune in aplicare programul promis la investire.Analistul politic Cristian Hrituc considera ca totul tine de comunicare si de cum va sti sa lucreze cu echipa pe care si-o formeaza, dar si de cum va colabora cu ceilalti colegi din Guvern. "Lucrul in echipa, sa actioneze astfel incat sa arate ca este pe picioarele ei, independenta si sa comunice fiecare lucru pe care vrea sa il faca" - cele trei lucruri importante de care trebuie sa tina seama Ioana Mihaila, considera expertul."In primul rand, doamna ministru trebuie sa lucreze in echipa cu toata lumea, de la membrii Guvernului, premier si pana la structura care se ocupa de vaccinare, CNCAV. Nu trebuie sa uite ca are obligatia sa lucreze si cu sistemul medical, cu directorii din minister , cu oamenii de specialitate, pentru ca daca se va izola, asa cum a facut fostul ministru, si va incerca sa lucreze doar cu o echipa din afara ministerului nu va reusi sa faca mare lucru.Trebuie sa arate ca este pe picioarele ei, ca nu este o marioneta sau o persoana ghidonata din spate de alte forte si trebuie sa incerce sa intre intr-un ritm institutional.Poate ce i s-a putut reprosa cel mai mult fostului ministru este faptul ca nu a lucrat institutional, ca de multe ori a facut gafe, ca ordinele pe care nu le cunostea, ma refer la acel ordin cu decedatii, gafe care de fapt veneau pentru ca nu lucra nici cu juristii ministerului, sau cel putin asa dadea impresia, nu lucra nici cu persoanele de specialitate", a explicat analistul politic Cristian Hrituc, pentru Ziare.com.Analistul a mai spus ca, "ceea ce ar trebui sa faca doamna ministru este sa incerce sa isi faca o echipa si sa lucreze in echipa cu responsabilii din Guvern. Acest lucru nu inseamna ca ea nu poate avea o conlucrare cu partidul, cu fostul ministru Vlad Voiculescu , dar trebuie sa arata ca lucreaza in echipa, ca isi ia informatiile de peste tot si ca pune in aplicare programul agreat in coalitie"."Nu trebuie sa dea senzatia ca este un lup singuratic, un jucator de capul lui, care face lucruri fara a le discuta cu seful ei direct, cu premierul, sau fara a le discuta cu membrii Guvernului", a precizat Cristian Hrituc.Un alt aspect de care ar trebui sa tina cont noul ministru al Sanatatii este, in opinia lui Cristian Hrituc, modul in care va comunica activitatile de la minister."Va trebui sa aiba o comunicare cat mai buna si sa nu mai puna in pericol imaginea sistemului de sanatate. Stim cu totii ca nu este o imagine buna, insa, cel putin acum, in moment de criza, trebuie sa venim sa imbunatatim lucrurile, nu sa contribuim la imaginea dezastruoasa.Trebuie sa dea speranta cetateanului ca sistemul de sanatate se va imbunatati si sa lucreze la depasirea principalei crize. Cand ai mai multe crize suprapuse cum sunt, in prezent, criza pandemiei si cea a sistemului sanitar, care este de ani de zile, trebuie sa te ocupi de prioritati.Prioritatea numarul unu este vaccinarea si depasirea crizei pandemice. Apoi poate sa intre intr-o lupta si sa reformeze sistemul medical. Vorbim de un sistem medical care in 30 de ani s-a feudalizat, s-a intarit, este greu sa lupti cu el", a mai explicat Cristian Hrituc.Analistul a mai arata ca "ministrul este responsabil pentru echipa lui. In primul rand ai nevoie de oameni de valoare dar mai mult de atat trebuie sa stii sa-i pui la locul potrivit"."Ar trebui sa invete din experienta lui Vlad Voiculescu. Am vazut ca la un moment dat a fost parasit de oameni foarte buni, specialisti care au ales sa plece din echipa lui. Asta cred ca tine pana la urma de cum ca om politic, ca lider, iti manageriezi echipa. Ea trebuie sa aiba echipa buna.De asemenea, trebuie sa-si aduca echipa buna si pe comunicare, pentru ca Vlad Voiculescu a pierdut foarte mult si pe faptul ca nu a stiut sa comunice, nu a stiut cand sa comunice si a ales sa intre in mize mici.Normal, poate sa-si pastreze oameni din echipa lui Vlad Voiculescu, poate sa se consulte cu acesta, pentru ca are deja o experienta, insa echipa trebuie si manageriata. Nu este de ajuns doar sa aduci oamenii buni. Ei vin, insa trebuie sa stii ce sa le ceri sa faca. In primul rand ei trebuie sa inteleaga ca rolul lor este sa lucreze pentru minister, ministru si nu sa fie consilierii vedete personale", a mai aratat Cristian Hrituc.Referitor la campania de vaccinare, Cristian Hrituc a spus ca ar trebui luta in considerare si o alta abordare, mai "emotionala" care sa prinda la toate categoriile de oameni."Cred ca acolo comunicarea tine mai mult de CNCAV insa acest fapt nu impiedica Ministerul Snatatii sa fie proactiv in procesul de comunicare. Trebuie imbunatatit sistemul de comunicare si aici si trebuie luati acei oameni care au succes, vedete pentru a promova aceasta activitate.Trebuie trecut un pic si pe o campanie mai emotionala pentru ca pana acum am vazut mai mult o campanie rationala. Ori, se stie ca emotionalul va prinde mult mai bine la mai multe categorii de oameni.Practic si intr-o campanie electorala, mai mult castiga emotionalul decat rationalul.Trebuie cooptate acele vedete recunoscute, acei oameni apreciati de publicul larg, din toate segmentele. De la showbiz, sport, la antreprenori de succes, care sa fie introdusi in campanii de comunicare bine facute.Vedetele cu ratingul cel mai mare ar trebui cooptate. Fiecare are publicul lui. Putem merge de la Andra Smiley si pana la sportivi ca Simona Halep Gica Hagi . Important este ca mesajul sa ajunga pana in ultimul sat", a precizat Cristian Hrituc.Probabil cea mai des intalnita dilema, in ceea ce o priveste pe Iona Mihaila este cat va rezista in fruntea Ministerului Sanatatii, avand in vedere ca in aceasta perioada de pandemie au fost schimbati deja trei ministri "Depinde foarte mult de ea. Poate sa reziste atata timp cat rezista si Guvernul Citu. Asa cum am vazut-o in declaratia de presa de la investire, are toate sansele. Se vede ca a invatat ceva si din greselile care au fost pana acum in acest minister.Este clar ca va avea sustinerea Guvernului, pentru ca desi a fost o criza plecata de la un minister, a fost simtita de intreaga coalitie si cred ca au constientizat cu totii ca din acest evenimnet nu a castigat nimeni, practic. Sau a castigat doar PSD Este clar ca, cel putin in urmatoarea perioada nu vor mai fi miscari bruste sau mari certuri politice. Daca doamna ministru va sti sa exploateze acest lucru, sa isi faca o echipa si sa comunice eficient, are sansele sa ramana pe toata perioada actualului Guvern", a mai precizat analistul politic.Presedintele Iohannis a semnat miercuri decretul de numire in functie a Ioanei Mihaila, iar miercuri seara ministrul a depus juramantul Iohannis i-a transmis ca ii doreste sa se integreze in echipa de guvernare."Va doresc sa va integrati in echipa guvernamentala si cred ca este un moment bun sa spun ca sunt foarte bucuros ca in coalitie s-a gasit un modus vivendi care ne da tuturor sperante ca lucrurile, de acum inainte, vor merge si mai bine.Si, in acest sens, doresc si Guvernului sa gaseasca o colaborare foarte buna intre membrii Guvernului si, in acest caz special, sa o sprijiniti pe noua colega, doamna ministru Mihaila, fiindca va avea enorm de multe probleme de rezolvat.Iar coalitiei de guvernare ii doresc mult succes si sa terminam, cu rezultate notabil de bune, aceasta etapa nefericita, pandemica. Sper foarte mult ca, printr-o campanie de vaccinare de succes, sa reusim pana in vara sa iesim din pandemie", a declarat Iohannis.Dupa depunerea juramantului, Ioana Mihaila a prezentat, intr-o conferinta de presa, prioritatile pe care le are la conducerea Ministerului Sanatatii "Mandatul meu se va concentra, pe langa gestionarea pandemiei, pe trei prioritati. In primul rand, atragerea si utilizarea de fonduri europene pentru reforme si investitii in sanatate. Am propus investitii de 2,6 miliarde de euro in infrastructura spitaliceasca.In al doilea rand, cresterea accesului la servicii medicale de baza. Am prevazut investitii de 330 de milioane de euro in asistenta prespitaliceasca, cabinete ale medicilor de familie si caravane medicale.In al treilea rand, reforma managementului spitalelor, avem nevoie de oameni bine pregatiti in functii de conducere. Competenta in functii de conducere este o necesitate, nu un moft", a spus ministrul Ioana Mihaila.Ioana Mihaila este al treilea ministru femeie la Sanatate, dupa Daniela Bartos (23 august 1996 - 11 decembrie 1996 si 28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003) si Sorina Pintea , numita pe 29 ianuarie 2018 din partea Partidului Social Democrat si demisa dupa motiunea de cenzura odata cu caderea guvernului Viorica Dancila , in octombrie 2019.