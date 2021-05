Ioana Mihaila a prezentat raportul deceselor de COVID in plenul Camerei Deputatilor. Urmeaza dezbateri VIDEO

Miercurea trecuta, Biroul permanent al Camerei a luat decizia de a o invita pe Ioana Mihaila in plen, in urma unei solicitari facute de deputatii PSD Tema de dezbatere este "Prezentarea Raportului preliminar intocmit de Ministerul Sanatatii privind raportarea deceselor COVID-19 si de clarificare a diferentelor dintre sistemele de raportare".Joi, ministrul Sanatatii a anuntat ca va prezenta in Parlament raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19, mentionand ca este "un act de transparenta si de responsabilitate"."Cred ca aceasta solicitare a Parlamentului este bine-venita, este un act de transparenta si de responsabilitate acela de a prezenta datele, pe care vi le-am furnizat si dumneavoastra, in fata celor alesi. (...) Voi merge", a precizat ministrul.Mihaila a adaugat ca tot un act de responsabilitate este si acela ca parlamentarii sa "nu politizeze" niciun aspect al evolutiei pandemiei de COVID-19."Dar, de asemenea, este un act de responsabilitate a celor alesi sa nu politizeze niciun aspect al evolutiei pandemiei", a sustinut ministrul Sanatatii.Ioana Mihaila a sustinut ca au existat diferente de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19, de la inceputul pandemiei si pana in acest moment, care au la baza "birocratia" si utilizarea de catre spitale a "diferite tipuri de raportare".Decesele persoanelor cu COVID-19 raportate in platforma alerte.ms.ro sunt cu 13% mai numeroase decat cele din evidentele Institutului National de Statistica, releva raportul comisiei. Potrivit acestuia, dubla raportare, pe principii diferite, atrage dupa sine "confuzii, implica eforturi aditionale" de validare a datelor si "consum de resurse".