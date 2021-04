Ce avere are Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatatii. Endocrinologul care castiga lunar 1.200 de lei

Averea Ioanei Mihaila

337.745 de lei catre Osteoprotect SRL

65.068 de lei catre Dermalite SRL

20.000 de lei catre USR, fiind vorba despre un imprumut pentru campania electorala.

6.000 de lei catre Acs Andrei Robert, fiind vorba tot despre un imprumut pentru campania electorala.

Potrivit declaratiei de avere pe care Ioana Mihaila a completat-o la numirea in functie , aceasta detine trei terenuri intravilane in Oradea, de 128, 127, respectiv 506 metri patrati. Doua dintre ele sunt dobandite in 2018, prin cumparare, si le detine impreuna cu sotul ei. Al treilea teren este dobandit in 2015, prin donatie.Ioana Mihaila mai are un apartament in Cluj-Napoca, cumparat in 2005, de 52 de metri patrati. Se adauga trei case in Oradea, cumparate in intervalul 2012-2019.Are si un spatiu comercial in Oradea, obtinut prin donatie in 2015, de 437 de metri patrati.Ioana Mihaila conduce un Renault Clio, fabricat in 2006, obtinut prin cumparare.Are mai multe conturi in banca, in care declara, in total, 412.478 de lei si 285 de dolari.Aceasta noteaza mai multe imprumuturi acordate in nume personal, astfel:Ioana Mihaila are, impreuna cu sotul ei, care este tot medic, o clinica medicala, infiintata in 2011.Veniturile sale anuale sunt de 14.400 de lei de la Dermalite SRL, unde este medic specialist endocrinolog, adica un castig lunar de circa 1.200 de lei.Aceasta noteaza si dividend de la Dermalite SRL care ii aduc un venit anual de 137.000 de lei.