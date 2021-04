Prima conferinta a noului ministru al Sanatatii. Ioana Mihaila va face declaratii la ora 19.30

Ioana Mihaila este propunerea Aliantei USRPUR pentru Ministerul Sanatatii. Ea a depus jurmantul , miercuri seara, la Cotroceni.Ioana Mihaila este medic si proprietara a unei clinici medicale private. Are 39 de ani, este casatorita si are doi copii. Sotul ei, tot medic, este partenerul sau de afaceri.In anul 2020 a candidat din partea Aliantei USR PLUS pentru Primaria Oradea.In mandatul ministrului Vlad Voiculescu a fost secretar de stat.