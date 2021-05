Ioana Mihaila, despre medicii de familie care nu incurajeaza vaccinarea: "E trist si nu ar trebui sa fie nici foarte legal"

"E trist, dar nu ar trebui sa fie nici foarte legal. Adica medicii de familie care reprezinta un corp profesional care a fost educat si invatat sa incurajeze vaccinarea, ar trebui sa fie principalii apostoli ai vaccinari si cred ca ei de fapt mai ales prin faptul ca sunt cei mai apropiati de pacient ar trebui sa fie cei care sunt cei mai vehementi actori care incurajeaza vaccinarea", a spus ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, in emisiuea Insider Politic, de la Prima TV. Intrebata daca exista mafie in sanatate si daca s-a lovit de interese in sistem , Ioana Mihaila a raspuns: "Si mie imi plac informatiile dovedite si atunci, daca ne uitam pe rapoartele DNA, care este institutia abilitata sa obiectiveze sau nu prezenta mafiei in sanatate, ele arata ca in sanatate exista interese si ca exista coruptie. (...) Sunt medic, am lucrat in sistemul privat, am interactionat cu ce inseamna sistem de sanatate public si cu Casa de Asigurari si cu directiile de sanatate publica si cu structurile care emit avize si autorizatii si am decis sa intru in politica tocmai pentru a schimba aceste lucruri. Cred ca raspunsul acesta este suficient".Pe de alta parte, ca fapt amuzant, chestionata ce este mai periculos pentru sanatate, o felie de parizer prajit sau vaccinul AstraZeneca, Ioana Mihaila a raspuns: "E un raspuns atat de clar incat mi-e si jena sa il dau. In primul rand vaccinul Astrazeneca nu este periculos pentru sanatate asa ca nici macar nu putem sa le punem in aceeasi propozitie. Vaccinul AstraZeneca nu este periculos pentru sanatate, parizerul prajit, daca il mancam o data pe an, hai sa spunem ca este acceptabil".