Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatatii. Ce prioritati anunta medicul fost secretar de stat

"Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin masuri concrete care sa vina in sprijinul spitalelor. Sunt medic si cunosc indeaproape care este situatia din spitale si cu ce se confrunta colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de solutii ferme si clare si asta imi propun sa fac, alaturi de colegii mei din minister - sa venim in ajutorul lor, iar tot ce a fost facut bun pana acum va fi continuat.Raman consecventa angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat in Ministerul Sanatatii: refacerea infrastructurii de sanatate, sprijinirea segmentului ambulatoriu si a medicinei de familie, precum si alocarea finantarilor pe criterii obiective. Depolitizarea sistemului de sanatate va fi un punct esential al mandatului meu", a declarat Ioana Mihaila. Ioana Mihaila s-a nascut in 1980 si este de profesie medic primar endocrinolog si un cunoscut antreprenor in domeniul medical din judetul Bihor, unde a pornit de la zero un mic cabinet medical care s-a transformat in cativa ani intr-o clinica de specialitate cu zeci de angajati, implicati in tratarea pacientilor din judet, furnizand servicii medicale de o calitate evaluata la superlativ de institutiile de specialitate.Absolventa a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca, Ioana Mihaila s-a clasat intre primii 100 de candidati pe tara la examenul national de rezidentiat, profesand ca medic endocrinolog in Cluj si in Oradea, iar in 2016 a promovat cu nota 10 examenul pentru obtinerea gradului de medic primar. A coordonat caravane medicale prin care au fost oferite servicii medicale gratuite in satele din judetul Bihor.Ioana Mihaila a fost numita in functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii la inceputul anului 2021. In aceasta calitate, a coordonat activitatile de gestionare a investitiilor in sistemul medical romanesc din fonduri externe si elaborarea componentei de sanatate din Planul National de Redresare si Rezilienta, cea mai importanta oportunitate de investitie in infrastructura de sanatate a Romaniei.Ioana Mihaila este casatorita si are doi copii.