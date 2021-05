Mihaila, despre numirea lui Voiculescu consilier la Ministerul Sanatatii: Daca Vlad va hotari sa vina sa ajute, nu am nimic impotriva

"Am pornit in munca asta cu Vlad Voiculescu pentru ca am crezut in aceleasi obiective. Am avut aceleasi obiective legate de sistemul de sanatate, obiective care in continuare se suprapun. Daca Vlad va hotari sa vina sa ajute, nu am nimic impotriva. Dar sa vedem cum decide el. (...) Cred ca dupa ce toata lumea va respira si el se va linisti dupa aceasta perioada tumultoasa, va vedea si contributia lui, contributia lui Vlad Voiculescu cu alti ochi. Depinde mai ales de decizia lui", a afirmat Ioana Mihaila Ea a recunoscut ca mai comunica cu fostul ministru, "nu este un lucru care s-a rupt odata cu demiterea lui".Mihaila a caracterizat perioada petrecuta ca secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii in timpul mandatului de ministru al lui Vlad Voiculescu."Am avut atributii legate de investitii, am coordonat Banca Mondiala, unitatea de implementare a proiectelor cu finantare europeana, spitale regionale si departamentul buget. Pentru mine a fost greu la inceput pana cand am invatat cea mai mare parte a activitatilor derulate de aceste structuri, dar mi-a oferit si satisfactii atunci cand am vazut ca lucrurile se pot misca si ca ce ne dorim poate sa isi gaseasca sursa de finantare, asa incat sa existe impact pe termen lung", a explicat ministrul La momentul numirii lui Mihaila la Sanatate, prim-ministrul Florin CItu a declarat, intrebat daca ar fi de acord ca Vlad Voiculescu sa fie numit consilier onorific la Ministerul Sanatatii, ca din ce a aflat acesta este in vacanta in perioada urmatoare, deci nu se pune problema."Din ce am aflat este in vacanta in perioada urmatoare. Deci nu cred ca se pune problema", a afirmat Florin Citu , chestionat daca ar fi de acord ca fostul ministru Vlad Voiculescu sa fie numit consilier onorific al ministrului Sanatatii.