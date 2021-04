Iohannis: Centrele de vaccinare anti-COVID de tip drive-thru - un succes. "Ii incurajez pe toti romanii sa se imunizeze" VIDEO

El a vizitat, in Piata Constitutiei, primul centru de vaccinare anti-COVID de tip drive-thru deschis in Bucuresti."Faptul ca bucurestenii vin sa se vaccineze in numar mare este foarte imbucurator. Acest tip de centru de vaccinare este un succes si vor aparea tot mai multe centre de acest tip", a spus presedintele Iohannis Seful statului a amintit ca la aceste centre de vaccinare drive-thru se poate prezenta orice persoana rezidenta in Romania."Evident romanii, dar si cei care au resedinta in Romania, inclusiv romanii din diaspora care vor sa se vaccineze in timpul sederii in Romania pot, pur si simplu, sa vina sa se vaccineze", a explicat Iohannis.Campania de vaccinare anti-COVID-19 trebuie sa prinda "din ce in ce mai multa viteza", a subliniat seful statului."Vaccinarea este singura cale de iesire din pandemie si ii incurajez pe toti romanii sa se vaccineze. Suntem intr-o noua faza a campaniei, in care, practic, nu va mai fi nevoie de niciun fel de birocratie. Se poate vaccina, pur si simplu, cum se intampla la acest centru drive-thru. Sunt convins ca si in Bucuresti si in tara se vor organiza noi si noi evenimente de vaccinare - drive-thru, maratoane de vaccinare si asa mai departe, dar este important sa intelegem cu totii ca e nevoie de aceasta vaccinare", a adaugat Klaus Iohannis.