Ionannis, reactie la propunerea Germaniei si Frantei pentru un summit cu Rusia: Anumite chestiuni nu le putem tolera in relatia cu Kremlinul VIDEO

Merkel intoarce foaia cu Putin

Seful statului a fost intrebat despre tatonarile Frantei si Germaniei cu privire la posibilitatea organizarii unui summit al UE cu Federatia Rusa."Aceasta chestiune o vom discuta prima data in Consiliu si acolo voi spune prima data opinia noastra si nu in spatiul public, dar pot sa va spun de acum ca sunt probleme foarte diverse care trebuie discutate si clarificate in relatia cu Federatia Rusa, fiindca sunt anumite chestiuni pe care nu le putem tolera, dar sunt anumite zone unde o discutie si o colaborare ar fi benefica, de exemplu daca vrem sa avem un plan comun de combatere a schimbarilor climatice, acolo trebuie sa discutam cu totii, este o problema globala care ne priveste pe toti si in acest context trebuie sa avem cu siguranta abordari care sunt fezabile.Discutia va fi una foarte complicata, fiindca parerile sunt foarte impartite, dar este important, dupa parerea mea, sa gasim o modalitate prin care putem sa exprimam cu multa fermitate pozitia noastra bazata pe valori, dar pe de alta parte in chestiuni globale sa gasim un canal de comunicare", a spus presedintele Iohannis inainte de participarea la reuniunea Consiliului European.El a fost intrebat si daca la un astfel de summit ar trebui sa existe o participare mai larga."Cred ca este cam devreme sa discutam despre format. Deocamdata, discutam chestiunile principiale", a raspuns Iohannis.Cancelarul Germaniei, Angela Merkel a schimbat abordarea fata de Moscova , declarand miercuri ca este nevoie de un "contact direct" cu Vladimir Putin si de un raspuns unitar al Uniunii Europene in fata provocarilor Rusiei, legate de atacurile hibride si cibernetice.Insa, intalnirea dintre Joe Biden si Vladimir Putin de la Geneva a fost laudata de Kremlin , catalogand-o drept constructiva si care poate duce la normalizarea relatiilor dintre cele doua state. Insa Moscova a anuntat ca nu intentioneaza sa inlature statutul de "tara neprietenoasa" din dreptul Statelor Unite, neexistand niciun motiv in acest sens.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca situatia s-ar putea schimba daca se vor pune in aplicare acordurile dintre cei doi presedinti, agreate in cadrul summit-ului din Elvetia, de saptamana trecuta, potrivit agentiei Anadolu.